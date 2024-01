Luca Argentero e il possibile addio a Doc: “La terza stagione chiude un cerchio” L’attore si racconta a Mara Venier a pochi giorni dalla partenza dell’attesissima terza stagione di Doc, che potrebbe essere l’ultima per lui: “Potrà esserci anche Doc 4 e Doc 10 ma era importante dare delle risposte”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Tornerà in Tv dall'11 gennaio con la terza stagione di Doc e Luca Argentero si è raccontato a Mara Venier nella puntata di Domenica In del 7 gennaio. L'attore, protagonista di una delle serie più seguite e amate delle ultime stagioni televisive, ha ripercorso la sua carriera e i momenti salienti della sua vita privata, che negli ultimi anni gli ha regalato una relazione felice con Cristina Marino, da cui sono nati due figli.

Prima di tutto si è parlato di Doc e di questo terzo capitolo della serie: "Sono molto teso, otto puntate per chiudere un cerchio", ha svelato l'attore, senza però offrire anticipazioni troppo dettagliate sulla trama. Il sospetto è che questa possa essere la sua ultima stagione nella serie e che quella frase sulla chiusura del cerchio possa essere un sintomo di questa scelta. Argentero ha chiarito: “Trovo che sia una grande forma di rispetto per il pubblico arrivare ad un punto. Potrà esserci anche Doc 4 e Doc 10 ma era importante dare delle risposte”.

La terza stagione di Doc

Nello specifico, nella terza stagione il focus della trama riguarderà i ricordi del protagonista, che nella prima stagione aveva appunto perso la memoria dopo l'agguato di un paziente che gli aveva sparato. Alcuni flash inizieranno a riaffiorare e lui proverà a scoprire di più chiedendo conto della cosa alla sua ex moglie, Agnese, e Giulia, rispettivamente Sara Lazzaro e Matilde Gioli nella serie. Quindi Argentero ha aggiunto:

“Si chiude un cerchio perché siamo partiti nel 2019 con questa grandissima storia, poi siamo passati attraverso il Covid nella seconda stagione e per questa terza stagione serviva un qualcosa di fortissimo e sono certo che i fan non rimarranno delusi”.

Il rapporto con Cristina Marino

"Nulla di quello che ho costruito sarebbe stato possibile senza Cristina", ha raccontato Argentero descrivendo la relazione con la donna che ha sposato nel 2021 a Città del Pieve, in Umbria, dove i due risiedono da tempo. E aggiunge: "Cristina è la mia vittoria. Io vorrei fare solo il padre. Sul set sento penso solo a cosa stanno facendo a casa. Nina è una fonte di saggezza". Un amore grande quello di Luca Argentero per la sua famiglia, che si è rivelato col tempo un elemento ben più importante della carriera, visto che ormai ogni decisione lavorativa è settata solo ed esclusivamente su necessità familiari: "Oriento le scelte lavorative in funzione della famiglia. Se una cosa per noi è troppo complicata non si fa e basta".

Dopo la conoscenza nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi conosce la sua attuale moglie, Luca Argentero e la modella e attrice Cristina Marino hanno iniziato una relazione coronata con la nascita della prima figlia, Nina Speranza, una presenza che Argentero definisce "il fiore all'occhiello" del loro sentimento. il 20 maggio 2020. Il 17 febbraio 2023 è poi nato il secondo figlio della coppia: Noè Roberto, che pure ha rappresentato un elemento di equilibrio importante.