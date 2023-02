Doc – Nelle tue mani avrà il suo remake americano con Fox, Matthew McConaughey non sarà protagonista “Doc – Nelle tue mani” avrà il suo remake americano. A produrlo sarà la Fox, che ha già annunciato dei cambiamenti in sceneggiatura rispetto all’originale. Accantonata l’idea di Matthew McConaughey come protagonista, scegliendo una donna.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'incredibile successo ottenuto in Italia, la serie "Doc-Nelle tue mani" avrà il suo remake americano e l'incarico è stato affidato alla Fox, stando a quanto riportato da Deadline. Rispetto all'originale, però, ci sarebbero stati dei cambiamenti a livello di sceneggiatura e l'idea di prendere come protagonista Matthew McConaughey, pare sia stata accantonata.

I cambiamenti del remake americano di Doc

Il presidente della programmazione di Fox, Michael Thorn, ha dichiarato alla rivista americana che la serie è in lavorazione e che gli showrunner americani stanno elaborando due punti cruciali per lo sviluppo della storia. Il remake seguirà lo scheletro narrativo della serie prodotta da Lux Vide e Rai con protagonista Luca Argentero, ma già su questo fronte nella versione americana ci sarà un cambiamento significativo. Al posto del dottor Fanti, primario di medicina interna, ci sarà la dottoressa Amy Elias, la quale come il suo alter ego italiano, a seguito di un incidente d'auto avrà una lesione cerebrale che lo porterà a perdere la memoria degli ultimi otto anni delle sua vita. Dovrà, quindi, riprendere dimestichezza con le prime fasi del suo percorso da primario e provare al contempo a rimettere insieme i cocci di una vita di cui ricorda solo i contorni. Non è chiaro, però, chi potrà interpretare il ruolo della protagonista.

Ad acquistare i diritti internazionali della serie è stata la Sony Pictures Television, la compravendita è avvenuta già nel 2020. La produzione della serie, come anticipato, è stata affidata a Fox Entertainment e che è riuscita ad ottenere un ingaggio per la sceneggiatura della serie. Barbie Kligman, co-produttore esecutivo di Magnum PI e FBI, scriverà e servirà come showrunner con il creatore di Without A Trace e For Life Hank Steinberg ed Erwin Stoff, presidente della produzione esecutiva di 3 Arts.