Mandy Moore si prende una pausa dopo This is us 6: “Farò la mamma, stavolta per davvero” L’attrice, 38 anni, è mamma del piccolo Goose nato nel 2021 dal matrimonio con Taylor Goldsmith. “Sono stata incita di lui per tutta la quinta stagione e sono tornata a lavoro quando aveva un mese”.

A cura di Giulia Turco

Mandy Moore si prenderà del tempo per occuparsi della sua vita da mamma anche nella vita reale. La protagonista femminile della serie di successo This is us si è presa cura della sua famiglia (i Pearson) per sei lunghe stagioni. Nel frattempo però anche la vita reale continuava a scorrere e così l'attrice, 38 anni, ha preso parte al set anche durante la gravidanza e nel 2021 ha dato alla luce il suo primo figlio.

Mandy Moore incinta sul set di This is us 5

Arrivata all'attesissima stagione finale arrivata negli Stati Uniti lo scorso gennaio, l'acclamata serie tv drama porterà la storia della famiglia Pearson a compimento. "I fan possono aspettarsi un episodio finale catartico e memorabile, pieno di calore e di gioia", ha raccontato l'attrice domenica 22 maggio sul red carpet di una proiezione speciale dello show all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. "Spero che faccia sentire bene i fan ispirandoli ad essere la versione migliore di se stessi". La sua, d'ora in poi, sarà quella di mamma del piccolo Goose: "Sono stata incita di lui per tutta la quinta stagione e sono tornata a lavoro quando aveva un mese", ha raccontato Moore. "L'idea di fare la mamma mi entusiasma, voglio capire cosa farò dopo".

(Mandy Moore e Milo Ventimiglia sul set di This is us)

Mandy Moore è mamma di Goose

Sposata nel 2018 con il cantautore Taylor Goldsmith, Mandy Moore nel 2020 aveva annunciato la gravidanza. Il piccolo, primo figlio della coppia è nato nel 2021 e da allora, avendo proseguito il suo impegno sul set per la sesta stagione di This is us, gestire lavoro e vita privata è stato piuttosto complesso. L’attrice non rinuncia ad immortalare i momenti della sua vita privata sui social: "Essere tua madre è a dir poco il lavoro più gratificante e stimolante che io abbia mai avuto”, ha scritto in dedica al piccolo. “Assaporare tutto questo perché tu sei la cosa più grande, Goose. Ed è sempre meglio”.