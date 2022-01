This Is Us ultima stagione, Milo Ventimiglia a Mandy Moore: “Non sarò felice se tu non sarai felice” Al via la sesta e ultima stagione di This Is Us, Milo Ventimiglia elogia la sua compagna sul set Mandy Moore, definendola una donna incredibile e fonte di ispirazione.

A cura di Ilaria Costabile

I fan di This is Us dovranno prepararsi all'ultima stagione della serie, la sesta, che in America arriva proprio il 4 gennaio. In occasione di questo appuntamento, immancabile per tutti coloro che hanno amato questa serie tv sin dalla prima puntata, Milo Ventimiglia intervistato da E!News ha elogiato la sua partner sullo schermo, Mandy Moore, parlando del suo talento ma anche della sua incredibile personalità.

Le parole di Milo Ventimiglia

I due attori sono molto amici anche fuori dal set di This is Us, dove interpretano Jack e Rebecca, una delle coppie più amate del piccolo schermo che ha fatto innamorare milioni di telespettatori. Ventimiglia rivela di aver instaurato subito un rapporto molto speciale con la sua compagna si set: "Ricordo di averle detto: "Non sarò felice se tu non sarai felice" ha dichiarato, per poi aggiungere: "Questa è la cosa che ha unito me e Mandy, entrambi abbiamo investito così tanto in questa cosa e abbiamo comunicato tanto". Con il passare del tempo, ovviamente, si è rafforzato ancor di più quel legame, superando la semplice colleganza: "Credo che lei sia meravigliosa, è appassionata, crede molto in quello che fa, lavora duramente" ha affermato l'ex star di "Una mamma per amica". A queste dichiarazioni, poi, ha aggiunto un ulteriore elogio relativo alla capacità della Moore di separare lavoro e vita privata, dedicando tutta sé stessa a quello che fa.

La sesta stagione di This is Us

La serie pluripremiata è arrivata alla sua sesta e ultima stagione, una notizia a cui i fan erano preparati dal momento che sin dall'inizio l'ideatore della serie, Dan Fogelman, aveva stabilito che i capitoli entro i quali raccontare la storia dei protagonisti non dovessero superare le sei stagioni. Un family drama che ha appassionato il pubblico, americano e non solo, incentrato proprio sulla storia d'amore tra Jack e Rebecca che, dagli Anni Ottanta, si sviluppa fino ai giorni nostri, con le problematiche affrontate anche dai loro figli. In Italia, intanto, è stato pensato un remake, le cui riprese sono iniziate durante la pandemia e che verrà trasmesso quest'anno.