Attraverso i Miei Occhi con Milo Ventimiglia è il film più visto dagli italiani in tv A conquistare gli ascolti tv di martedì 25 gennaio 2022 è il film in prima visione su Canale 5 “Attraverso i miei occhi” con Milo Ventimiglia. Sul podio anche lo show di Alberto Angela in prima serata su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sfida tra titani quella che si è consumata nella serata di martedì 25 gennaio 2022, dove il duopolio televisivo Rai-Mediaset, si è conteso la conquista degli ascolti televisivi, che ha visto primeggiare il film "Attraverso i miei occhi" con protagonista Milo Ventimiglia, trasmesso per la prima volta sul piccolo schermo. Secondo posto per Ulisse-Il piacere della Scoperta, dove Alberto Angela non ha raggiunto i risultati a cui ha abituato il pubblico, sfiorando appena i due milioni e mezzo di telespettatori. Tra i talk in prima serata, però, ad avere la meglio è diMartedì su La7 che supera anche CartaBianca su Rai3. Resiste anche il programma di Nicola Savino su Italia1, Back To School, dove i protagonisti mettono alla prova le loro conoscenze, non raggiungendo sempre degli ottimi risultati.

Ascolti tv martedì 25 gennaio

Nella serata di ieri, martedì gennaio 2022, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta Viaggio senza Ritorno ha catturato l'attenzione di 2.548.000 spettatori pari al 12.5%. Su Canale 5 la prima tv di Attraverso i Miei Occhi è stata la scelta di 3.040.000 spettatori corrispondente al 14.8% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano è stato visto da 1.333.000 spettatori ottenendo il 5.9% di share. Su Italia 1 Back To School ha intrattenuto 1.241.000 spettatori con il 6.7% . Su Rai3 Cartabianca ha registrato 1.099.000 spettatori arrivando ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato seguito da 1.039.000 spettatori conquistando il 6.1% di share. Su La7 diMartedì ha segnato 1.296.000 spettatori arrivando ad uno share del 6.3% (DiMartedì Più: 462.000 – 5.8%). Su Tv8 l’esordio della settima stagione in prima tv free di Italia’s Got Talent ha visto collegati 618.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Hitman: Agent 47 ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.5%.