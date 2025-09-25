Serie e Fiction
La ricetta della felicità: trama, cast e personaggi della nuova fiction con Cristiana Capotondi su Rai 1

Da giovedì 25 settembre in prima serata su Rai1 arriva la fiction La ricetta della felicità. Protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, con un cast ricco di altri volti noti della tv. La serie racconta la storia di Marta Rampini, milanese dalla vita perfetta, che però si trova a rivoluzionare la sua vita.
A cura di Ilaria Costabile
Da giovedì 25 settembre su Rai1 andrà in onda una nuova fiction con Cristiana Capotondi, si tratta di La ricetta della felicità. La fiction è in quattro prime serate, per un totale di otto episodi, e racconta la storia di Marta Rampini, una benestante donna milanese, che dopo l'inaspettata fuga del marito si trova a ricostruire la sua vita a Marina di Romagna. Lì riscoprirà anche il significato di famiglia e l'incontro con Susanna, che ha il volto di Lucia Mascino, sarà per lei una fonte di continua ispirazione. L'appuntamento è ogni giovedì alle 21:30.

Le anticipazioni della prima puntata di La ricetta della felicità del 25 settembre

Nella prima puntata ci viene presentato il personaggio di Marta Rampini, milanese dalla vita perfetta con la figlia adolescente di nome Greta e suo marito, Enrico. Quando, improvvisamente, Enrico scompare, Marta con la figlia e sua suocera Rosa, parte per raggiungere Marina di Romagna, dove potrebbe scoprire qualcosa su suo marito. Nel viaggio, la macchina ha un guasto e le tre donne devono fermarsi in una stazione di servizio, La Rotonda, nella quale si cono anche un'officina, una piadineria e una pensione. A gestirla c'è Susanna Niccolai e la sua colorita famiglia. Marta è costretta a fermarsi nella pensione, dove la suocera fa amicizia con il padre di Susanna e quest'ultima cerca di legare con Marta. Le sue indagini sul marito, quindi, iniziano da qui in compagnia del Carabiniere Giacomo.

La trama della fiction di Rai 1

La storia è quella di una donna che passa dall'avere una vita agiata e senza apparenti problemi, al ritrovarsi sola con la figlia Greta dopo la fuga del marito accusato di riciclaggio. Senza perdersi d'animo decide di cercarlo in Romagna e lì si imbatte nella famiglia di Susanna, interpretata da Lucia Mascino, con cui si trova ad instaurare una vera e propria amicizia tra indagini, confessioni e momenti bizzarri. Una storia che parla di rinascita, ma anche di determinazione, oltre che di fiducia nel fatto che tutto può cambiare e non per forza in peggio.

Il cast completo con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

Tanti i volti noti presenti nella fiction di Rai1 a partire da Cristiana Capotondi che interpreta Marta Rampini e Lucia Mascino che interpreta Susanna Niccolai, a loro si aggiungono:

  • Greta Rampini è interpretata da Nicky Passarelli
  • Enrico Rampini da Flavio Parenti
  • Rosa, la suocera è interpretata da Valeria Fabrizi
  • Giovà, il padre di Susanna è interpretato da Andrea Roncato
  • Giacomo Niccolai è interpretato da Eugenio Franceschini
  • Ornella, la cuoca è interpretata daValentina Ruggeri 
  • Asia, la figlia di Susanna è interpretata da Emma Benini
  • Ahmed è il figlio di Ornella, interpretato da Omar Diagne
Quante puntate sono e dove vederle in replica

La fiction è strutturata in quattro prime serate, durante le quali verranno trasmessi due episodi, per un totale di otto. Oltre all'appuntamento del giovedì in prima serata, sarà possibile vedere la Ricetta della Felicità anche in replica su RaiPlay o in streaming.

  • Prima puntata giovedì 25 settembre
  • Seconda puntata giovedì 2 ottobre
  • Terza puntata giovedì 9 ottobre
  • Quarta puntata giovedì 16 ottobre

Dove è stata girata la serie ambientata a Marina di Romagna

Sebbene la località di Marina di Romagna sia un posto inventato, le riprese si sono svolte realmente lungo il litorale romagnolo. I set sono stati allestiti tra Rimini, Riccione, Cesenatico e Ravenna, lì dove prenderà forma la nuova vita di Marta.

