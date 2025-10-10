Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre: Rosa aggredita, Adelaide verso le nozze

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 8, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre. La trama dei nuovi episodi racconta colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso: Rosa finisce nel mirino di Rodolfo Sacchi, mentre Adelaide deve affrontare un contrattempo che rischia di rovinare il suo matrimonio. Johnny, il cugino di Delia, decide di restare nel capoluogo lombardo. L'appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni di lunedì 13 ottobre

Adelaide si prepara al grande giorno provando l'abito da sposa, accompagnata da Marta e Odile. Durante la prova, la figlia della contessa approfitta per parlare con la cugina di una strana chiamata ricevuta da Ettore, che sembra averla lasciata perplessa. Intanto Caterina vive ore di apprensione: il fidanzato non si fa più sentire e il silenzio diventa sempre più preoccupante. Sul fronte della Caffetteria, Mimmo si attiva per dare una mano a Ciro nella ricerca di un nuovo cameriere che possa affiancarli nel locale. Grazie all'intervento di Marcello, Salvatore trova finalmente la strada per sistemare la questione delle quote della Caffetteria. Ma l'episodio si chiude con un mistero: un uomo che nessuno conosce si avvicina a Rosa.

La trama dell'episodio di martedì 14 ottobre

Ettore fa il passo decisivo e invita Odile a una cena, cogliendo l'occasione per farle conoscere sua sorella Greta. Ma non tutto procede secondo i piani: Adelaide viene tormentata da un incubo notturno che la scuote profondamente, lasciandola con la sensazione che qualcosa di negativo stia per accadere. Roberto si trova ad affrontare una situazione complicata: senza il sostegno di Tancredi, il futuro del Paradiso Donna potrebbe essere compromesso. La questione diventa pressante e serve una soluzione rapida. Nel frattempo, dopo aver sfogliato le pagine di un quotidiano, Johnny ha un ripensamento: l'annuncio che ha letto lo spinge a rivedere i suoi programmi e a voler rimanere a Milano, cambiando completamente prospettiva rispetto alle intenzioni iniziali.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 15 ottobre

Rodolfo Sacchi torna a cercare Rosa con intenzioni tutt'altro che amichevoli, ma stavolta Mimmo non resta a guardare e interviene prontamente per allontanarlo dalla ragazza. La situazione si fa tesa e l'aria si carica di preoccupazione. Un dramma colpisce Adelaide: l'abito da sposa che aveva scelto con tanta cura subisce un guasto che sembra irrimediabile. La disperazione della contessa è evidente, ma Ettore e Greta non si perdono d'animo e si mettono subito al lavoro per trovare una via d'uscita. Greta presenta alcuni disegni a Odile, mostrando le sue capacità creative. Ciro inizia a lavorare con il cameriere appena arrivato, ma qualcosa non lo convince: forse non è la persona adatta per quel ruolo. Tancredi, dal canto suo, decide di scendere in campo per sostenere il progetto del Paradiso. Rosa non riesce a liberarsi dal trauma dell'incontro con Sacchi, mentre Elvira e Salvatore vivono un momento carico di emozioni: è il giorno degli addii, prima di partire per la loro nuova vita. Caterina continua a soffrire per il silenzio del fidanzato, ma Mirella trova un modo per starle vicino e alleviare la sua pena.

Le anticipazioni di giovedì 16 ottobre

Il talento di Greta si rivela prezioso: la ragazza disegna un nuovo vestito da sposa per Adelaide, restituendole il sorriso e la serenità perduta. Johnny, invece, si trova di fronte a un ostacolo che potrebbe bloccare i suoi progetti: senza un'occupazione, i suoi sogni rischiano di rimanere tali. Ancora una volta è Delia a tendere una mano al cugino, cercando di aiutarlo. La tensione sale quando Sacchi torna all'attacco di Rosa, questa volta mentre si trova insieme a Mirella. L'aggressione viene sventata da Marcello, che arriva giusto in tempo per impedire che la situazione degeneri. Umberto inizia a nutrire sospetti su Greta e decide di fare ricerche sul suo conto, cercando di capire chi sia davvero la sorella di Ettore. Nel frattempo, Agata tenta di persuadere il padre: Johnny potrebbe essere la soluzione perfetta per la Caffetteria e merita una possibilità.

Cosa succede nella puntata di venerdì 17 ottobre

L'epilogo della settimana è drammatico: dopo l'ennesima aggressione, Rosa viene trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni destano preoccupazione e l'atmosfera si fa cupa. Marcello, che è riuscito a salvare la Camilli dal pericolo, non riesce a togliersi dalla mente quanto accaduto. I pensieri per Rosa lo assillano, rendendo impossibile concentrarsi su altro. Mirella prende una decisione importante: è arrivato il momento di dire a Rosa qualcosa che ha tenuto per sé fino a quel momento. Una rivelazione che potrebbe cambiare molte cose.