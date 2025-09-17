Buongiorno Mamma 3 con Raoul Bova: il cast, la trama e le puntate della serie

Da mercoledì 17 settembre su Canale 5, parte Buongiorno mamma 3, la fiction con protagonista Raoul Bova. La serie si compone di quattro prime serate e nel cast, oltre Beatrice Arnera e altri volti noti, ci saranno new entry come Serena Iansiti.

Mercoledì 17 settembre torna su Canale 5 una serie amatissima dal pubblico, ovvero Buongiorno Mamma, arrivata alla sua terza stagione. Insieme a Raoul Bova, ci saranno delle new entry come Serena Iansiti. La seconda stagione si era conclusa col chiarimento tra Anna e Maurizia, dopo che la prima aveva iniziato ricordare cosa le fosse accaduto prima che finisse in coma. La serie ambientata a Bracciano, si compone di otto episodi, divisi in quattro prime serate. Nella terza stagione alcuni misteri, rimasti in sospeso da quella precedente, torneranno ad insinuarsi nella famiglia Borghi che, dopo gli scossoni degli ultimi anni, è in cerca di un equilibrio. L'appuntamento è ogni mercoledì in prima serata alle 21:40.

Dove eravamo rimasti con la seconda stagione di Buongiorno mamma

Durante la seconda stagione della fiction di Canale 5, il pubblico aveva assistito al recupero della memoria da parte di Anna (Maria Chiara Giannetta), che pian piano iniziava a ricordare dettagli di ciò che era avvenuto il giorno in cui è finita in coma. Intanto, Maurizia (Stella Egitto) si era recata dai Borghi per avere conferme in merito a Sole (Ginevra Francesconi), per capire se fosse davvero sua figlia, per poi spiegare ad Anna il perché si fosse finta morta per così tanto tempo. Una confessione interrotta da Carmine (Luca Angeletti), che aveva colpito Anna e poi aggredito Maurizia, togliendole la vita.

Le anticipazioni della prima puntata del 17 settembre 2025

Guido insieme alla sua famiglia deve affrontare nuove difficoltà. Sono passati anni e ormai nella sua vita c'è stabilmente una donna, Laura, ma c'è un mistero sulla sorte di Anna, non è chiaro cosa le sia successo davvero. Intanto anche un'altra donna si muove nelle giornate di Guido, si tratta di Agata. Nel frattempo, molti equilibri sono cambiati: Jacopo è andato all'estero per seguire i suoi sogni, Francesca insieme al marito Karim è ancora a Bracciano; Sole si dedica a Nina insieme a Greg e Michele, ormai ragazzino, affronta i problemi dell'adolescenza.

Il cast e le new entry della terza stagione

In questa terza stagione, oltre ai personaggi che il pubblico ha trovato nei primi due capitoli della storia ce ne saranno anche di nuovi. Di seguito, tutti gli attori del cast:

Raoul Bova è Guido Borghi

Beatrice Arnera è Agata Scalzi

Serena Iansiti è Laura De Santis

Elena Funari è Francesca Borghi

Ginevra Francesconi è Sole Borghi

Thomas Berger Christensen è Jacopo Borghi

Andrea Condè è Michele Borghi

Domenico Diele è Vincenzo Colaprico

Tra gli altri, poi, troviamo Lorenzo Aloi, Nicoletta Di Bisceglie e Rebecca Loria, oltre alla partecipazione straordinaria di Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Anna.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

La serie si divide in otto episodi, che saranno distribuiti in quattro prime serate, nelle quali si potrà assistere a due episodi ciascuna. L'appuntamento è il mercoledì in prima serata su Canale 5, per chi non potesse vederla in diretta, la puntata si può recuperare su Mediaset Infinity.