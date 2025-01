video suggerito

Il Conte di Montecristo, anticipazioni seconda puntata del 20 gennaio: la vendetta di Edmond Dantès Le anticipazioni della seconda puntata de Il Conte di Montecristo in onda lunedì 20 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della miniserie con Sam Claflin, Lino Guanciale e Nicolas Maupas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Conte di Montecristo, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata de Il Conte di Montecristo in onda lunedì 20 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. La trama del terzo e del quarto episodio della serie tv con Sam Claflin, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas. Attenzione spoiler. Edmond è pronto a mettere in atto la sua vendetta contro Caderousse e tutti coloro che lo hanno tradito. Si unisce al contrabbandiere Jacopo e salpa per Talamone e poi raggiunge Montecristo. Ecco cosa succederà nei nuovi episodi de Il Conte di Montecristo.

Il Conte di Montecristo, anticipazioni seconda puntata del 20 gennaio

La trama della puntata de Il Conte di Montecristo in onda lunedì 20 gennaio

Le anticipazioni della seconda puntata de Il Conte di Montecristo in onda lunedì 20 gennaio. Nel terzo episodio in onda a partire dalle ore 21:30, Edmond torna a Marsiglia, ma non può fare a meno di notare che ormai la sua vecchia vita è andata in frantumi. Tutto è profondamente cambiato. Se da una parte questa scoperta lo angoscia, dall'altro comprende che ormai non ha più nulla da perdere. Così, prende una decisione che cambierà il suo destino.

Edmond inscena il rapimento del figlio di Fernand e Mercedes

I nuovi episodi de Il Conte di Montecristo

Nella seconda puntata della serie di Rai1 Il Conte di Montecristo, Edmond decide di unirsi al contrabbandiere Jacopo. Ha intenzione di salpare per Talamone e poi raggiungere Montecristo. È pronto a compiere la sua vendetta contro Caderousse e coloro che lo hanno tradito. Nel quarto episodio della miniserie con Sam Claflin, sono trascorsi cinque anni e per Edmond è arrivato il momento di passare all'azione. È ormai diventato il Conte di Montecristo ed è pronto ad affrontare i suoi vecchi nemici. A Roma riesce ad avvicinare il figlio di Fernand e Mercedes, Albert, e mette in scena il suo rapimento. Questo evento lo condurrà a Parigi, dove si ritroverà a fare i conti con i suoi traditori e gli eventi che hanno devastato il suo passato.