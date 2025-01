video suggerito

Quali sono le location italiane de Il Conte di Montecristo: i luoghi a Roma e Torino Lunedì 27 gennaio va in onda su Rai 1 la terza puntata de "Il Conte di Montecristo", la miniserie italo-francese tratta dall'omonimo romanzo. La troupe ha girato le otto puntate anche in Italia.

A cura di Arianna Colzi

Una scena de "Il Conte di Montecristo"

Lunedì 27 gennaio va in onda su Rai 1 la terza puntata della fortunata serie Il Conte di Montecristo, miniserie italo francese in quattro serate e otto episodi in onda su Rai 1, prodotta in collaborazione tra Rai Fiction e France Télévisions. La serie è tratta dal romanzo di Alexandre Dumas padre e racconta la vicenda di Edmond Dantès, marinaio imprigionato ingiustamente nel castello d'If per quindici anni all'inizio dell'Ottocento. Dopo essersi impossessato del tesoro sull'isola di Montecristo, assume l'identità del conte di Montecristo mettendo in atto un progetto di vendetta contro coloro che lo avevano fatto arrestare. La serie è girata tra la Francia e l'Italia, oltre che sull'isola di Malta. Qui, in particolare, sono state girate le scene ambientate nel castello d'If, l'isola prigione a largo di Marsiglia resa celebre soprattutto dal romanzo.

Dove è stata girata la serie a Roma

A Roma la serie è stata ambientata in alcuni dei palazzi più belli della Capitale. Per esempio alcune scene sono state girate nella centralissima piazza Farnese: qui è stata ambientata la scena dell'esecuzione durante il periodo di carnevale. La location si rivela più che mai azzeccata poiché a fare da sfondo alla piazza sono i palazzi seicenteschi come palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia. Dal 1936, il palazzo, voluto da Alessandro Farnese poi diventato Papa con il nome di Paolo III, costruito dall'architetto Antonio da Sangallo il Giovane, è stato dato in concessione al governo francese fino al 2035. Nel palazzo è stata ambientato anche il secondo atto della Tosca opera di Giacomo Puccini.

Palazzo Farnese

I luoghi de Il Conte di Montecristo a Torino

Le riprese, poi, si sono spostate a Torino e a Milano. Nel capoluogo piemontese le scene della serie sono state girate in centro città, dalla splendida piazza Carlo Alberto al Palazzo Cisterna, dove oggi si trova la sede delle Città Metropolitana di Torino oltre alla Biblioteca di Storia e cultura del Piemonte Giuseppe Grosso.

La palazzina di caccia di Stupinigi

Un altro luogo utilizzato durante le riprese come palazzo d'epoca, perfetto per rappresentare uno degli meravigliosi edifici nella Francia dell'Ottocento, è la Palazzina di Caccia di Stupinigi, esempio di architettura Rococò, nonché delle residenze sabaude più importanti di tutto il Piemonte. Costruita per ospitare le feste della famiglia reale, è stata edificata nel 1729 da Filippo Juvarra. Con i suoi oltre 150mila metri quadrati di parco, la palazzina era perfetta per le battute di. caccia di casa Savoia. Un'altra residenza, stavolta rappresentante dello stile neoclassico, è la splendida Villa Cimena a Castagneto Po, in provincia Torino.

Villa Cimena | Foto Villa Cimena