video suggerito

Il Conte di Montecristo, anticipazioni della quarta puntata del 3 febbraio: Gaston è diventato un ladro Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de Il Conte di Montecristo in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 3 febbraio 2025. La trama dei nuovi episodi della miniserie con Sam Claflin, Lino Guanciale e Nicolas Maupas. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il conte di Montecristo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de Il Conte di Montecristo, la miniserie evento ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas, in onda il lunedì sera, in prima serata su Rai 1 lunedì 3 febbraio 2025. La serie vede nel cast Sam Claflin, Jeremy Irons, Lino Guanciale, Nicolas Maupas e Ana Gigardot e si sviluppa in quattro puntate, disponibili per la visione anche sulla piattaforma streaming Rai Play. Nella terza puntata in onda il 27 gennaio 2025, Edmond fa arrivare a Parigi Haydée, schiava algerina – figlia di Ali Pascha – che ha liberato che ha portato con sé al ballo di Mercedes e Fernand. Edmond vuole sapere se sia stato Fernand a venderla come schiava e se ci sia lui dietro l'omicidio del padre. Nella penultima puntata della serie, poi, il Conte scopre che dietro la fortuna di Danglars ci sono le informazioni governative fornite dalla moglie e architetta un piano per metterlo in difficoltà economiche.

Le anticipazioni della puntata in onda il 3 febbraio 2025 in prima serata su Rai 1 contengono spoiler.

Il Conte di Montecristo, anticipazioni della quarta e ultima puntata del 3 febbraio

Stando alle anticipazioni riportate da CiakGeneration.it, nella quarta ed ultima puntata de Il Conte di Montecristo – in onda lunedì 3 febbraio 2025 in prima serata su Rai 1 – Gaston, il figlio illegittimo di Villefort, è cresciuto e diventato un ladro. Il ragazzo viene rintracciato da Edmond e, nel corso del finale, ruba del denaro a Caderousse. Durante la fuga, però, uccide un poliziotto e viene arrestato per il delitto compiuto. Nel frattempo, Danglars viene a conoscenza del tradimento di Fernand ai danni di Ali Pascha, in Algeria. Sarà Montecristo a indurlo a diffondere l'informazione alla stampa.

La quarta puntata de Il Conte di Montecristo è l'ultima: la serie si conclude il 3 febbraio 2025.