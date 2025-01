video suggerito

Il Conte di Montecristo, anticipazioni terza puntata del 27 gennaio: Edmond compra la libertà di Haydée Le anticipazioni della terza puntata de Il Conte di Montecristo in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 27 gennaio 2025. La trama dei nuovi episodi della miniserie con Sam Claflin, Lino Guanciale e Nicolas Maupas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni della terza puntata de Il Conte di Montecristo, la miniserie evento ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas, in onda il lunedì sera, in prima serata su Rai 1 lunedì 27 gennaio 2025. La serie vede nel cast Sam Claflin, Jeremy Irons, Lino Guanciale, Nicolas Maupas e Ana Gigardot e si sviluppa in quattro puntate, disponibili per la visione anche sulla piattaforma streaming Rai Play. Nella seconda puntata andata in onda il 20 gennaio 2025, Edmond si dirige a Parigi dove si ritrova a fare i conti con i suoi traditori e gli eventi che hanno devastato il suo passato. A Marsiglia scopre che suo padre è morto e che Mercedes si è sposata e vive a Parigi. Nei nuovi episodi in onda su Rai 1 la prossima settimana, farà arrivare a Parigi una schiava algerina, Haydee, di cui ha comprato la libertà, con uno scopo ben preciso. Le anticipazioni contengono spoiler.

Il Conte di Montecristo, anticipazioni terza puntata del 27 gennaio

Stando alle anticipazioni riportate da CiakGeneration.it, nella terza puntata de Il Conte di Montecristo, in onda lunedì 27 gennaio 2025 in prima serata su Rai 1, Edmond farà arrivare a Parigi una schiava algerina di cui ha comprato la libertà. La donna si chiama Haydée ed è la figlia di Ali Pascha: Edmond la porterà con sé al ballo organizzato nella villa di Mercedes e Fernand come testimone. Il suo scopo è quello di scoprire se è stato Fernand ad uccidere il padre e a venderla come schiava. Nel secondo episodio della terza puntata, il conte scoprirà che la fortuna di Danglars arriva dall'uso di informazioni governative riservate che la moglie è riuscita a procurargli. Edmond inizierà così a lavorare per metterlo in difficoltà economiche.

La terza puntata de Il Conte di Montecristo è la penultima: il finale è in programma per il 3 febbraio 2025.