Il conte di Montecristo, la nuova serie di Rai 1: la trama, il cast e quante puntate sono Stasera su Rai 1 debutta la miniserie evento Il conte di Montecristo, diretta dal Premio Oscar Bille August e ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas. Edmond Dantès è interpretato da Sam Claflin, accompagnato da un cast internazionale tra i quali spiccano Jeremy Irons e Lino Guanciale. La miniserie evento si compone di otto episodi divisi in quattro puntate.

Sam Clafin nel ruolo di Dantès (ph. Claudio Iannone)

Stasera su Rai 1 debutta la miniserie evento Il conte di Montecristo, diretta dal Premio Oscar Bille August e ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas. La serie farà rivivere agli spettatori del servizio pubblico la vendetta di Edmond Dantès, interpretato da Sam Claflin, con un cast internazionale tra i quali spiccano Jeremy Irons, nel ruolo dell'Abate Faria e Lino Guanciale nel ruolo di Vampa. Nel ruolo di Mercedes, amore di Edmond Dantès, c'è Ana Gigardot. La miniserie evento si compone di otto episodi divisi in quattro puntate.

Le anticipazioni della prima puntata del conte di Montecristo del 13 gennaio

Episodio 1. Nel mezzo di una terribile tempesta, alla morte del capitano, il primo ufficiale Edmond Dantès assume il comando della nave e porta il Pharaon in salvo. Approdato a Marsiglia, il giovane può riabbracciare l’amata Mercedes e, promosso capitano, le chiede di sposarlo. Un altro membro dell’equipaggio, Danglars, in combutta con Fernand, il cugino di Mercedes, trama contro di lui. Prima di morire, il capitano ha consegnato a Edmond una lettera di Napoleone e la polizia ne viene prontamente informata. Arrestato durante la sua festa di fidanzamento, Edmond viene interrogato dal procuratore Villefort, a cui confessa che avrebbe dovuto recapitare la lettera a Parigi, al signor Noirtier. Peccato che il bonapartista Noirtier, che sta tramando per il ritorno di Napoleone al trono, sia il padre di Villefort che, per paura che la sua carriera venga compromessa, dà ordine di rinchiudere Edmond nelle prigioni del Castello d’If.

Episodio 2. Dieci anni dopo, Edmond sta per lasciarsi morire quando sente dei rumori provenire dal muro della cella: i mattoni franano e appare un anziano e macilento detenuto. È l’Abate Faria, che da anni scava un cunicolo nel muro nel vano tentativo di fuggire. Il miraggio della fuga riaccende Edmond che, insieme a quello che si trasforma nel suo mentore, inizia a lavorare alacramente a un tunnel che li conduca fuori dalla prigione. Dopo cinque anni, quando la libertà sembra a portata di mano, Faria si ammala ma, prima di morire, rivela a Edmond l’esatta ubicazione di un tesoro che, secondo una mappa in suo possesso, è nascosto sull’isola di Montecristo. Sebbene la morte dell’Abate sia un duro colpo per lui, Edmond ha finalmente l’opportunità di concretizzare il suo piano di fuga e iniziare così la sua vendetta.

Sam Clafin e Jeremy Irons (ph. Claudio Iannone)

La trama ispirata al romanzo di Dumas e Maquet

La miniserie segue fedelmente la trama del romanzo di Alexandre Dumas, scritto con la collaborazione di Auguste Maquet. Il Conte di Montecristo è la storia di Edmond Dantès, un uomo che perde tutto a causa della gelosia, per l'amore di Mercedes, e dell'inganno dei suoi amici. Dopo anni di prigionia, Edmond riesce a fuggire e, assumendo l’identità del conte di Montecristo, mette in atto la sua vendetta contro coloro che lo hanno privato della libertà.

Sam Claflin, Lino Guanciale e Blake Ritson (ph. Claudio Iannone)

Il cast completo: attori e personaggi

La serie vanta un cast stellare. Edmond Dantès è interpretato da Sam Claflin, mentre Ana Girardot veste i panni di Mercedes, l'amore perduto di Edmond. Mikkel Boe Følsgaard interpreta Gérard Villefort, Blake Ritson è Danglars. Completano il cast Jeremy Irons nel ruolo dell'Abate Faria, Karla-Simone Spence come Haydée, e ci sono gli attori italiani Lino Guanciale, Michele Riondino e Gabriella Pession, rispettivamente nel ruolo di Vampa, Jacopo e Hermine Danglars.

Sam Clafin e Ana Girardot (ph. Claudio Iannone)

Quante puntate sono e quando finisce la miniserie

La miniserie "Il conte di Montecristo" si compone di otto episodi divisi in quattro puntate. La serie andrà in onda ogni lunedì sera su Rai 1 e si concluderà il 3 febbraio 2025. Ecco il calendario:

13 gennaio 2025 – Prima puntata

20 gennaio 2025 – Seconda puntata

27 gennaio 2025 – Terza puntata

3 febbraio 2025 – Quarta puntata

Dove è stata girata la serie

"Il conte di Montecristo" è stato girato con il sostegno del Ministero della Cultura italiano, quest'opera ha anche beneficiato del tax credit per la produzione di film stranieri in Francia ed è stato prodotto con il sostegno degli incentivi finanziari della Malta Film Commission e del Governo di Malta. Le riprese si sono svolte tra Italia, Francia e Malta. Coinvolta Roma con Piazza Farnese e il suo Palazzo Farnese, dove ha sede l'Ambasciata francese in Italia. In Francia, le riprese si sono svolte al Palais-Royal, struttura monumentale che si trova a Nord del Louvre, nel primo arrondissement. A Malta, in pieno inverno, è stata girata la scena della tempesta che dà inizio al film e, in generale, tutta la prima parte.