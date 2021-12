Gomorra è finita, il saluto di Salvatore Esposito e Marco D’Amore con le parole di De Gregori I due attori, a pochi minuti dalla conclusione dell’ultimo episodio di Gomorra, pubblicano un post identico sui social, citando le parole de “La valigia dell’attore” di Gregori.

La saga di Gomorra La Serie si è chiusa con l'ultimo episodio della quinta stagione, trasmesso da Sky il 16 dicembre 2021. Una data che passerà certamente alla storia, vista la portata che questa serie ha avuto negli ultimi anni e il modo in cui è riuscita a plasmare la percezione della serialità televisiva in Italia.

A pochi minuti dalla conclusione dell'ultima puntata, non potevano che essere Salvatore Esposito e Marco D'Amore, alias Genny Savastano e Ciro di Marzio l'Immortale, a dare un ultimo saluto al pubblico. Con una foto identica ed un'identica didascalia, i due attori hanno salutato con le parole di Francesco De Gregori i seguaci della serie, al culmine di una saga che ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori di tutto il mondo:

Eccoci qua Siamo venuti per niente Perché per niente si va E il sipario è calato già Su questa vita che tanto pulita non è… E allora eccoci, siamo qua Siamo venuti per poco Perché per poco si va…

Una foto di spalle di entrambi, amici nella vita oltre che colleghi sul set per anni, abbracciati e ritratti di spalle. Le parole sono quelle de La valigia dell'attore, celebre canzone di Francesco De Gregori del 1997, che descrive bene la condizione dell'attore e, in qualche maniera, la sua condizione sospesa, temporanea.

A Fanpage.it era stata Ivana Lotito, Azzurra nella serie, a confessare nelle scorse ore i suoi sentimenti contrastanti rispetto al finale della serie."Avrei preferito anche la morte di Azzurra", ha detto l'attrice in un'intervista, aggiungendo: "Loro muoiono come due soldati semplici, senza onore".

L'epopea di Gomorra – La Serie

Gomorra si è chiusa dopo cinque stagioni e un successo planetario. Nata nel 2014, ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano, la serie si è trasformata in brevissimo tempo in un fenomeno di proporzioni enormi, generando dibattiti, polemiche, ma soprattutto enorme apprezzamento per lo stile narrativo e la capacità di saper raccontare il mondo criminale in una chiave mai vista prima.