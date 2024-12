video suggerito

Endless Love cambia programmazione e raddoppia: saranno due gli appuntamenti in prima serata Endless Love raddoppia gli appuntamenti della prima serata su Canale5. Non solo più giovedì sera, la serie tv turca andrà in onda anche martedì, dalle 21.35 su Canale5. I dettagli del cambio di programmazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mediaset cambia la programmazione televisiva con l'inizio del mese di dicembre. Dopo la chiusura anticipata de La Talpa e il ritorno del Grande Fratello al lunedì sera, ha deciso di inserire un doppio appuntamento serale con Endless Love, la serie turca con Neslihan Atagul e Burak Ozcivit protagonisti. Vincitrice dell'International Emmy Award come miglior telenovela nel 2017, l'azienda ha deciso di premiarla e dargli maggiore spazio. Oltre ai tradizionali appuntamenti del primo pomeriggio e del giovedì sera, Endless Love intratterrà i telespettatori anche il martedì sera.

Endless Love raddoppia in prima serata: la nuova programmazione Mediaset

Endless Love raddoppia gli appuntamenti serali in onda su Canale5. Oltre alla tradizionale puntata delle ore 14.10 su Canale5 e a quella del giovedì sera, in prima serata, la serie tv con Burak Ozcivit andrà in onda anche il martedì sera, dalle ore 21.35. Sfiderà quindi Belve, il programma di Francesca Fagnani, in onda su Rai2, che ogni settimana regala interviste esclusive e "graffianti" ai suoi telespettatori. Su Rai 1, invece, sfiderà la fiction Libera.

Le anticipazioni di Endless Love di martedì 3 e giovedì 5 dicembre, in prima serata

Martedì 3 dicembre, in prima serata su Canale5, andranno in onda gli episodi 98 e 99 della seconda stagione. Kemal prometterà a Zeynep che non denuncerà Tarik. Nihan costringerà Asu a dire che l'assassino di Ozan è Tarik, ma non lo rivelerà a Kemal. Leyla scoprirà che dietro i recenti profitti dell'azienda c'è una frode. Tarik confesserà a Zeynep di aver ucciso Ozan, pensando fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo. Nella puntata di giovedì 6 dicembre in prima serata, Nihan proverà a recuperare il rapporto con Kemal, ma lui chiederà tempo. Leyla rivelerà a Kemal di aver scoperto un'anomalia nell'aumento dei profitti della Kozcuoglu Holdin. Kemal dichiarereà a Emir di aver scoperto il suo coinvolgimento nella gestione illegale della miniera e si dirà pronto a denunciarlo.