Dove vedere il finale di Gomorra 5: le ultime puntate della serie in diretta TV e in streaming Le ultime due puntate di Gomorra – La serie andranno in onda venerdì 17 dicembre su Sky e Now. Non ci sono state le puntate anticipate al martedì per i possessori di “Extra” e Sky Q. La disponibilità on demand ci sarà solo dopo la diretta.

Le ultime due puntate di Gomorra 5, vale a dire le ultime due puntate dell'intera serie, andranno in onda questa sera, venerdì 17 dicembre, come da programma, su Sky e Now. Come anticipato, non sono mai andate in onda su Sky Q, come di consueto al martedì per i possessori del privilegio che dà il programma "Extra". Una scelta che Sky ha fatto per evitare ogni tipo di spoiler a quanti non potevano avere accesso all'anteprima.

Dove vedere il finale di Gomorra in TV e in streaming

Le ultime due puntate della quinta stagione di Gomorra saranno disponibili in diretta esclusiva su Sky Atlantic e su Now, a partire dalle 21.15. Non è prevista, per adesso, la copertura in chiaro su Tv8. Al fine di evitare ogni spoiler, Sky ha deciso quindi di non rendere le puntate immediatamente disponibili on demand, ma di lasciare come unica possibilità la prima visione in diretta.

Cosa vedremo nel finale di Gomorra: le anticipazioni

L'ultima puntata di Gomorra 5 si chiude con l'episodio 9 e l'episodio 10 in onda venerdì 17 dicembre 2021 su Sky Atlantic. Le vicende di Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio detto l'Immortale (Marco D'Amore) – liberamente ispirate dal romanzo di Roberto Saviano – terminano dopo sette anni per un totale di cinque stagioni e 58 episodi. Il finale di serie promette "un'apocalisse", stando a quello che Fanpage.it è in grado di anticipare grazie alla nostra intervista a Mimmo Borrelli (‘o Maestrale) di prossima pubblicazione. L'attore ha rivelato che il finale comprenderà una serie di colpi di scena e tantissime scene d'azione. Ovviamente, non ha però spoilerato quello che sarà il finale definitivo della serie: "Sarà una vera apocalisse".

Le parole di Marco D'Amore e Salvatore Esposito

Salvatore Esposito e Marco D'Amore hanno raccontato l'ultima stagione di Gomorra a Fanpage.it: "È un pezzo di vita a cui dobbiamo dire addio" ha rivelato Salvatore Esposito ai nostri microfoni "dobbiamo dire addio ai nostri personaggi con cui abbiamo vissuto tante esperienze positive e negative". Marco D'Amore, che quest'anno ha diretto anche cinque episodi su dieci, ha confermato invece che non ci sarà alcun sequel: "Sono stati esplorati tutti gli ambiti. Quello che verrà dopo di noi sarà nelle mani degli spettatori e dei critici, credo però che la serie metta il punto".