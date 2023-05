Biondo nel cast di Vivere non è un gioco da ragazzi, l’ex di Amici è Ruggine nella fiction di Rai1 Nel cast di Vivere non è un gioco da ragazzi, la fiction in onda su Rai Uno il lunedì, anche Biondo, nome d’arte di Simone Baldosseroni, l’ex allievo di Amici. Partecipò alla 17esima edizione e si fidanzò con Emma Muscat: nella nuova serie tv interpreta Ruggine.

A cura di Gaia Martino

Simone Baldosseroni, in arte Biondo, è ormai un artista poliedrico. Il cantante, ex allievo di Amici di Maria de Filippi è nel cast della nuova fiction di successo Rai, Vivere non è un gioco da ragazzi, partita su Rai Uno lo scorso 15 maggio. Partecipò alla 17esima edizione del talent show e fu uno dei protagonisti, non solo per la sua musica, anche per la storia d'amore con Emma Muscat nata tra le mura della casetta. Per lui non si tratta della prima volta sul set.

Il ruolo di Biondo nella fiction di Rai1, Vivere non è un gioco da ragazzi

Simone Baldasseroni alias Biondo è Ruggine, rivale in amore di Lele, in Vivere non è un gioco da ragazzi, la fiction di Rai Uno che racconta la storia di Lele, un 18enne di umili origini che frequenta il liceo nel quale è radunata l'elite bolognese e per conquistare Serena finisce per entrare in giro losco e pericoloso che lo metterà a dura prova. Oltre l'ex allievo di Amici 17, vede tra gli attori protagonisti Stefano Fresi nei panni di Marco, Nicole Grimaudo (Anna), Riccardo De Rinaldis (Lele), Matilde Benedusi che interpreta Serena, Claudio Bisio nei panni di Saguatti. Il prossimo appuntamento con la fiction è per lunedì 29 maggio con altri nuovi due episodi della prima stagione.

Non è la prima volta che il giovane entra a far parte del cast di una fiction, nel 2021 ha recitato nella sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti.

Il debutto sul set nel 2019 nel film È per il tuo bene

Il suo debutto su un set è avvenuto nel 2019, quando ha recitato nel film, prodotto Amazon, È per il tuo bene. La commedia lo ha visto protagonista nel ruolo di un rapper che si fidanza con la figlia del poliziotto, altro protagonista, interpretato da Vincenzo Salemme. Al loro fianco altri grandi nomi dello spettacolo, come Marco Giallini, Valentina Lodovini, Isabella Ferrari.