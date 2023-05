Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni ultima puntata: quando va in onda il finale Le anticipazioni della terza e ultima puntata di “Vivere non è un gioco da ragazzi” in onda martedì 23 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Cosa succederà nel finale della serie con Nicole Grimaudo, Stefano Fresi e Riccardo De Rinaldis Santorelli.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, in onda martedì 23 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Gli ultimi due episodi della fiction metteranno in luce le verità nascoste dai ragazzi del prestigioso liceo bolognese: Lele potrà liberarsi dei suoi sensi di colpa, ma non mancheranno gli ostacoli, soprattutto nel rapporto con Serena. Ecco le anticipazioni del finale della serie con Nicole Grimaudo, Stefano Fresi, Riccardo De Notaris Santorelli e con la partecipazione di Claudio Bisio.

Vivere non è un gioco da ragazzi, le anticipazioni dell'ultima puntata del 23 maggio

Stando alle anticipazioni degli ultimi episodi di "Vivere non è un gioco da ragazzi" si assisterà ad un improvviso ribaltamento delle carte e ci sarà l'esigenza da parte delle persone coinvolte nello spaccio e consumo di droga, tra i banchi del noto liceo bolognese, di raccontare la verità. Sia i ragazzi che gli adulti, infatti, si troveranno nella condizione di sviscerare segreti che avevano nascosto fino a quel momento. Lele, ancora innamorato di Serena, prende coraggio e affronta le sua responsabilità, ed è così che scopre qual è il fine di Saguatti, che indaga su di lui dopo la morte di Mirco. Il poliziotto, infatti, nasconde un passato tormentato e simile a quello su cui sta indagando. Intanto, Lele, troverà nuove e imprevedibili difficoltà nel riavvicinarsi a Serena, poiché i criminali da cui aveva comprato la droga, iniziano a minacciarlo.

Il finale apre alla speranza

I diversi personaggi che si muovono nella storia, partendo da Lele, passando per i suoi compagni di classe e finendo con i suoi genitori, si troveranno a dover fare i conti con le situazioni lasciate in sospeso siano con gli altri che con loro stessi, affrontando così delle trasformazioni dolorose, ma necessarie o decidendo di fuggire dai propri problemi. Il finale della puntata, però, lascia spazio alla speranza, sottolineando che sia adulti che ragazzi, affrontando i loro demoni, come i loro problemi, possono superare anche le più incredibili avversità.