Vivere non è un gioco da ragazzi: cast, puntate e trama della fiction di Rai1 Da lunedì 15 maggio va in onda in prima serata “Vivere non è un gioco da ragazzi”, la fiction con protagonisti Riccardo De Notaris Santorelli, Stefano Fresi e Claudio Bisio. Le puntate sono girate a Bologna e si compongono di due episodi ciascuna. L’appuntamento è alle 21:25 su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da lunedì 15 maggio va in onda su Rai1 una nuova fiction "Vivere non è un gioco da ragazzi", con protagonisti il giovane e promettente Riccardo De Rinaldis Santorelli, Nicole Grimaudo e Stefano Fresi, a cui si aggiunge anche Claudio Bisio. Sono tre le puntate della serie, divise in due episodi ciascuna, diretta da Rolando Ravello, che raccontano la storia di Lele, un ragazzo 18enne di umili origini che frequenta il liceo in cui è radunata l'intera élite bolognese, e per conquistare Serena, finisce per entrare in un giro, losco e pericoloso, che lo metterà a dura prova. L'appuntamento è in prima serata alle 21:25.

Il cast completo della fiction

I protagonisti della fiction sono volti noti come Nicole Grimaudo e Stefano Fresi, ma nel cast ci sono anche giovani attori che interpretano i vari personaggi della storia.

Stefano Fresi interpreta Marco

Nicole Grimaudo è Anna

Riccardo De Rinaldis Santorelli è Lele

Matilde Benedusi interpreta Serena

Pietro De Nova è Pigi

Alessia Cosmo è Patti

Luca Geminiani interpreta Spinoza

Tommaso Donadoni è Mirco

Simone Baldesseroni è Ruggine

Fausto Maria Sciarappa è Claudio

Stefano Pesce interpreta Magnani

Samuele Brighi è Spazzola

Fabrizia Sacchi interpreta la madre di Mirco

Lucia Mascino è Sonia

Claudio Bisio è Saguatti

La trama di Vivere è un gioco da ragazzi

Lele ha 18 anni, è un ragazzo di origini modeste e frequenta uno dei licei più noti di Bologna, dove solitamente si ritrova l'élite della città. E innamorato di Serena, la ragazza più bella scuola, per la quale farebbe di tutto. Una sera viene invitato in discoteca dalla ragazza e un gruppo di amici, per stupirla prende una pasticca di Mdma e da lì entrerà in un circolo vizioso, per continuare a frequentare Serena, infatti, compra droga nel suo quartiere e la rivende in discoteca ad un prezzo maggiorato. Una sera si trova a vendere una pasticca al suo amico Mirco che, però, il giorno dopo viene trovato morto proprio a causa della droga che aveva assunto.

Lele viene assalito dai sensi di colpa, convinto di aver ucciso lui l'amico e questo suo atteggiamento finisce per corrodere anche il rapporto con Pigi, il suo migliore amico, con Serena e anche con i suoi genitori. Nel frattempo, anche il resto del gruppo che non ha mai parlato del fatto che si usassero droghe abitualmente, vive una crisi a seguito della quale, poi, ognuno di loro si troverà a fare i conti con i propri fantasmi interiori. Lele, quindi, arriva al punto di volersi liberare dalle menzogne e dal senso di colpa, quindi confessa quanto è accaduto al padre e al poliziotto Saguatti, dopo aver parlato si scatenerà una sorta di effetto domino, e tutti racconteranno la loro verità.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e streaming

Le puntate della fiction con Nicole Grimaudo e Stefano Fresi sono tre, divise in sei episodi e che andranno in onda in prima serata per la seconda metà del mese di maggio su Rai1. Sarà, però, possibile vedere le repliche o le puntate in streaming accedendo al sito di RaiPlay, oppure usufruendo dell'apposita applicazione per smartphone e tablet. Di seguito le date della messa in onda: