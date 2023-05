Ascolti tv lunedì 15 maggio: chi ha vinto tra l’Isola dei famosi e Vivere non è un gioco da ragazzi Il palinsesto televisivo di lunedì 15 maggio ha visto andare in scena la sfida tra l’Isola dei famosi 2023 e la nuova fiction di Rai1, Vivere non è un gioco da ragazzi. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di lunedì 15 maggio ha offerto agli spettatori nuove serie tv, reality, film e programmi di approfondimento. In particolare, Rai1 ha proposto i primi due episodi della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi. Su Canale5, invece, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2023. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Isola dei famosi 2023, ascolti in lieve calo

Rai1 ha lasciato spazio a una nuova fiction,Vivere Non è Un Gioco Da Ragazzi. In particolare, sono stati trasmessi i primi due episodi. La serie con Riccardo De Notaris Santorelli, Stefano Fresi e Claudio Bisio è stata seguita da 3.075.000 spettatori pari al 16.7%. Un risultato tiepido che ha generato un testa a testa con la concorrenza.

Canale5, infatti, ha lasciato spazio a una nuova puntata dell'Isola dei famosi. Fiore Argento si è ritirata, mentre Fabio Ricci, Helena Prestes e Pamela Camassa sono stati nominati. Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria ha registrato 2.504.000 spettatori pari al 18.3% di share. Un risultato che registra un lieve calo rispetto alla settimana scorsa (2.640.000 spettatori pari al 19.6% di share).

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti televisive. Rai2 ha proposto le serie tv N.C.I.S. Los Angeles e Blue Bloods che sono state seguite rispettivamente da 929.000 spettatori pari al 4.4% di share e da 751.000 spettatori con il 4.6% di share. Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Report. La trasmissione ha interessato 1.541.000 spettatori pari al 7.6% di share. Italia1 ha proposto I Guardiani della Galassia 2. Il film di James Gunn con Chris Pratt e Zoe Saldana ha registrato 881.000 spettatori con il 5.2% di share. Infine, su Rete4, è stata trasmessa una nuova puntata di Quarta Repubblica. Il programma è stato seguito da 901.000 spettatori con il 6% di share.