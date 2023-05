Isola: Nathaly Caldonazzo rientra su Playa Tosta, Gianmaria Sainato all’Isola di Sant’Elena L’esito del televoto flash premia Nathaly Caldonazzo che è rientrata su Playa Tosta all’isola dei famosi 2023. Gianmaria Sainato, invece, è risultato essere il meno votato e ha dovuto abbandonare la spiaggia principale e sbarcare all’Isola di Sant’Elena.

A cura di Stefania Rocco

Nathaly Caldonazzo è stata premiata dal televoto flash istituito dall’Isola dei famosi nel corso della puntata del 15 maggio. La concorrente è rientrata in gioco sulla spiaggia principale dopo avere vinto contro Christopher Leoni. Era stata la naufraga a lanciare un appello affinché i telespettatori le consentissero di tornare su Playa Tosta. “Voglio stare qua perché ho bisogno di mangiare. Sull’altra isola non si mangia”, aveva specificato Nathaly lanciando un appello al pubblico affinché la votasse. L’appello lanciato ha ottenuto l’effetto sperato perché Nathaly, vincendo contro Leoni, è rientrata a tutti gli effetti in gioco.

Nathaly Caldonazzo premiata con il 68% dei voti

Il pubblico ha manifestato la sua volontà in maniera inequivocabile attraverso il televoto flash istituito tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni: a votare per la naufraga, probabilmente anche in considerazione della lite di qualche giorno fa con Leoni, è stato il 68% del pubblico. Solo il 32%, invece, aveva votato affinché fosse Christopher a rientrare in gioco.

Gianmaria Sainato sbarca all’Isola di Sant’Elena

A perdere la sfida al televoto, nel corso della votazione settimanale istituita a partire dalle nomination della scorsa settimana, è stato Gianmaria Sainato (che poco prima aveva accusato Marco Mazzoli e Paolo Noise di bullismo). L’influencer è risultato essere il meno votato tra Paolo Noise, Fiore Argento, Marco Mazzoli e Helena Prestes. Il risultato del televoto ha condannato Gianmaria ad abbandonare la Palapa. Ma per il naufrago, ultimo arrivato nel corso di questa edizione dell’Isola, l’avventura sulla spiaggia principale potrebbe non essere terminata. Gianmaria sbarcherà sull’Isola di Sant’Elena insieme a Christopher Leoni, in attesa della sua occasione per vendicarsi della nomination ricevuta e rientrare in gioco.