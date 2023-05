Tempesta si abbatte sull’Isola dei famosi, Alvin: “È l’edizione più difficile di sempre” Una tempesta si è abbattuta su Cayo Cochinos, rendendo la vita dei naufraghi dell’Isola dei famosi ancora più difficile. “Questa è l’Isola più difficile di sempre”, ha osservato l’inviato Alvin.

A cura di Stefania Rocco

L’ultima settimana vissuta in Honduras è stata difficile per i naufraghi dell’Isola dei famosi. A raccontarlo è la conduttrice Ilary Blasi che, in collegamento con i naufraghi nel corso della puntata di lunedì 15 maggio, ha reso noto al pubblico che una tempesta si è abbattuta la notte scorsa sull’Isola. Le forti raffiche di vento e pioggia hanno messo in forte difficoltà i naufraghi che hanno tentato di proteggere il fuoco. Ma le difficile condizioni metereologiche hanno fatto esplodere le liti tra i naufraghi.

Alvin: “La tempesta ha messo a repentaglio l’accampamento dei naufraghi”

“Questa notte si è abbattuta una tempesta su Cayo Cochinos che ha messo a repentaglio la sicurezza del loro accampamento. Questa tempesta li ha messi in difficoltà anche psicologicamente perché ha acceso i loro nervi, questa è l’isola più dura di sempre”, ha spiegato Alvin agli spettatori dell’Isola, una circostanza confermata dalla conduttrice: “Questa notte c’è stata una tempesta e avete avuto paura dipendere il fuoco. Ci sono state due persone che hanno preso il sopravvento su tutti voi. Questo comportamento ha portato a delle discussioni”.

La tempesta accende la discussione tra i naufraghi

Le condizioni meteo avverse della notte scorsa hanno acceso la lite tra i naufraghi. Sotto accusa è finita Helena Prestes che, nel tentativo di proteggere il fuoco, si è rivolta in malo modo nei confronti del gruppo delle chicas e, in particolare, verso Corinne Clery. “Ti pare che a 73 anni mi faccio trattare così?”, si è lamentata l’attrice con Helena, ferita. A scagliarsi contro di lei è stata soprattutto Cristina Scuccia, ormai convinta che Helena esasperi certi atteggiamenti ai fini del gioco. “Non mi piacciono i suoi atteggiamenti. Mi ha detto che saremmo dovute diventare amiche perché sarebbe piaciuto al pubblico a casa”. L’opinionista Vladimir Luxuria ha invitato il gruppo dei naufraghi a fare attenzione: “Helena sta facendo la naufraga isolata e questo funziona. Potrebbe essere una sua strategia”.