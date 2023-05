Corinne Clay: “Costretta a scegliere tra mio marito e mio figlio, oggi non ci parliamo da 6 anni” I naufraghi l’hanno definita la mamma del gruppo, per l’amore che non rinuncia a trasmettere soprattutto ai più giovani. Dietro a tanto amore c’è però in realtà una dolorosa mancanza, quella per il figlio Alexandre Wayyaffe che non vede né sente ormai da sei anni.

A cura di Giulia Turco

Corinne Clay, reduce dallo svenimento dovuto alla fobia per i serpenti, si trova a rivivere le emozioni degli ultimi giorni. Molti dei suoi compagni di avventura l'hanno definita la mamma del gruppo, per l'istinto materno che non rinuncia a trasmettere soprattutto ai più giovani. Dietro a tanto amore c'è però in realtà una dolorosa mancanza, quella per il figlio Alex che non vede né sente ormai da sei anni.

Corinne racconta il rapporto con il figlio Alex

"Ho questo senso materno verso i giovani perché sono quelli che hanno più bisogno degli altri, sono i più insicuri. Mi parte questo amore, questo affetto per loro", spiega Corinne in un confessionale. Poi si lascia andare alla sua storia personale: "Non avevo ancora 19 anni quando ho avuto mio figlio. Ho vissuto per 1 anni con mio marito, ma lui non aveva grandi sentimenti per nostro figlio e così mi trovai costretta a decidere tra mio figlio e mio marito. Scelsi mio figlio". Dopo anni di vita insieme, poi, un'aspra lite ha messo fine al loro rapporto. "Ci siamo allontanati, non ci vediamo, non ci parliamo. Forse è per questo che do tanto affetto agli altri, perché mi manca darlo a lui".

Chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Cléry

Alexandre Wayyaffe nato dal matrimonio tra Corinne Cléry e il conduttore radiofonico francese Hubert Wayaffe, che sposò ad appena 17 anni nel 1967. In seguito, l'attrice ha sposato Luca Valerio, da cui ha poi divorziato, e il suo grande amore Beppe Ercole (ex di Serena Grandi, che oggi è grande amica di Corinne), terzo marito morto nel 2010. Di recente l'attrice ha avuto una storia con il più giovane Angelo Costabile, finita però nel 2018 dopo otto anni insieme. Enrico Papi ha un messaggio per lui, che gli fa recapitare in diretta: "Alex, io ho perso la mamma poco tempo fa e perdere la mamma è una cosa devastante. Quando non l’avrai più ti mancherà immensamente. Approfittane perché ogni minuto con lei è prezioso".

La sorpresa di Barbara Bouchet a Corinne

In studio per Corinne c'è una sua carissima amica a darle supporto. Si tratta dell'ex ballerina tedesca Barbara Bouchet, mamma di Alessandro Borghese. "Saranno 40 anni che la conosco. Ci siamo conosciute ai tempi in cui io facevo la trasmissione di ginnastica. I miei autori mi hanno detto che non avevano soldi per avere degli ospiti, così ho deciso di chiamare Corinne. Lei ha accettato subito e non ci siamo più lasciate", racconta Bouchet. "Io la chiamo ‘Il mio piccolo rottweiler francese', perché lei è protettiva. Mi ha sempre protetta, mi faceva andare a casa sua e cucinava per me, diceva che ero troppo magra. Non ho mai avuto altre amiche nell’ambito del mio lavoro, perché non mi fidavo. Lei è l’unica".