Gianmaria Sainato: “Sono diventato lo zimbello dell’Isola”, e accusa Noise e Mazzoli di bullismo

Gianmaria Sainato ha accusato Paolo Noise e Marco Mazzoli di bullismo. Il naufrago, concorrente dell’edizione in corso dell’Isola dei famosi, sostiene di essere stato preso di mira dal duo di speaker dello Zoo di 105 che lo avrebbero trattato con poco riguardo. “Sono stanco di essere lo zimbello di Paolo Noise e Marco Mazzoli”, si è lamentato in diretta il celebre influencer. Sostiene di avere chiesto più volte ai colleghi naufraghi di non prenderlo di mira, purtroppo senza successo. “Queste battutine sono pungenti e offendono gli altri. Che male c’è se vi ho chiesto di prendermi in giro lontano dalle telecamere”, si è lamentato il naufrago.

Noise e Mazzoli: "Sainato ci accusa solo di fronte alle telecamere"

Marco Mazzoli, infastidito dalle accuse di Sainato, ha risposto per le rime al compagno di gioco: “Tu hai raccontato delle cose delicatissime che non andrebbero affrontate in un reality come questo e ci hai accusato di bullismo. In realtà, arriva ogni volta che c’è una telecamera. Non arriva mai quando non ci sono le telecamere, è falso come i capelli di Francesco Facchinetti”. Sostiene che Sainato abbia inventato certe accuse solo allo scopo di guadagnare più inquadrature possibile. A non credere alle sue accuse anche la conduttrice Ilary Blasi: “L’argomento bullismo è un argomento serio. Non credo Noise e Mazzoli ti abbiano bullizzato”. “Non tiriamo fuori questo argomento in maniera leggera. Io lo conosco il bullismo”, ha puntualizzato Vladimir Luxuria, convinta che Sainato abbia solo messo in atto una strategia per emergere in quanto concorrente. “Ma sarò libero di chiedere di non essere preso in giro?”, si è lamentato ancora Sainato, prima di cambiare argomento.

Gianmaria Sainato lascia Playa Tosta

Nemmeno il pubblico sembrerebbe avere creduto alle accuse di Gianmaria Sainato, tanto da averlo condannato ad abbandonare Playa Tosta. L’influencer è risultato essere il naufrago meno votato nel corso del televoto di questa settimana e ha dovuto abbandonare la Playa principale. Sbarcherà sull’Isola di Sant’Elena e sarà sempre il pubblico, più avanti, a decidere il suo futuro nel gioco.