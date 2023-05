Ascolti tv lunedì 8 maggio: chi ha vinto tra l’Isola dei Famosi e Un passo dal cielo 7 Nella serata di lunedì 8 maggio, L’Isola dei Famosi è stata vista da 2.640.000 spettatori pari al 19.6% di share mentre la fiction Un passo dal cielo 7 è stata vista da 4.294.000 spettatori netti pari al 24.3% di share.

Nella serata di lunedì 8 maggio, il palinsesto delle principali reti generaliste hanno proposto lo scontro tra la quarta puntata dell'Isola dei Famosi e l'episodio finale Un passo dal cielo 7. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv.

L'Isola dei Famosi in crescita dopo il calo, Un passo dal cielo 7 stravince

Dopo il calo fisiologico della scorsa settimana, complice anche lo spostamento al martedì sera, L'Isola dei Famosi registra un aumento rispetto alla settimana precedente. A stravincere però è la serata conclusiva di Un passo dal cielo 7, come era prevedibile, su Rai1. Pertanto, l'episodio finale della fiction ha conquistato 4.294.000 spettatori netti pari al 24.3% di share. La quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi raggiunge 2.640.000 spettatori netti pari al 19.6% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Per quanto concerne tutto il resto della proposta del panorama generalista: Report, in onda su Rai3, ha fatto registrare 1.436.000 spettatori netti pari ad uno share del 7.3% con una presentazione pari a 1.156.000 netti e il 5.6% di share. La sezione Report Plus ha fatto registrare 947.000 spettatori netti per il 5.8% di share. Freedom – Olter il confine ha registrato 787.000 spettatori netti per il 5% di share. La serata di Rai2 dedicata alle serie tv: NCIS Los Angeles interessa 799.000 spettatori netti per il 3.9% di share. Blue Bloods fa registrare 671.000 spettatori netti per il 3.6% di share. Quarta Repubblica, in onda su Rete4, realizza 619.000 spettatori netti per il 4.2% di share. Master and Commander – Sfida ai confini del mare, in onda su La7, ha fatto registrare 433.000 spettatori netti per il 2.4% di share. 007 Spectre, in onda su Tv8, ha fatto registrare 416.000 spettatori netti per il 2.5% di share. Only Fun – Comico Show fa raccogliere 569.000 spettatori netti per il 3.1% di share sul Nove.