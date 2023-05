Un passo dal cielo 7, anticipate le ultime due puntate: quando va in onda il finale di stagione Le ultime puntate di Un Passo dal Cielo 7 non andranno in onda, come previsto il giovedì in prima serata, ma sono state anticipate. Il finale di stagione, infatti, andrà in onda lunedì 8 maggio, in attesa di scoprire se ci sarà una ottava stagione.

A cura di Ilaria Costabile

Un passo dal cielo, la fiction di Rai 1 arrivata ormai alla sua settima stagione, sta per volgere al termine e le due ultime puntate hanno però subìto un cambio di programmazione. Non andranno più in onda con il solito appuntamento del giovedì, in prima serata, ma sono state sposate e anticipate. Con queste puntate, si conclude così anche questa stagione della fiction con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, che ha avuto anche un buon riscontro in termini di pubblico, tanto da sperare in una nuova stagione.

Perché l'ultima puntata di Un passo dal cielo in onda lunedì 8 maggio 2023

L'ultima puntata di "Un passo dal cielo 7" sarebbe dovuta andare in onda nella serata di giovedì 18 maggio, per un cambio di programmazione, però, la Rai ha deciso di spostare la messa in onda degli episodi conclusivi della fiction con netto anticipo, ovvero lunedì 8 maggio. Pare che le motivazioni siano da ricondurre ad esigenze della rete ammiraglia che ha la necessità di lasciare spazio a nuove produzioni che, infatti, potrebbero arricchire le ultime settimane del palinsesto televisivo in vista dell'estate.

Come finisce Un passo dal cielo 7: il finale di stagione

Ci sono alcuni punti interrogativi che la fiction ha lasciato in sospeso e che potrebbero trovare risoluzione in una nuova stagione di "Un Passo dal cielo" che, quindi, sarebbe l'ottava. Protagonista potrebbe essere ancora Giusy Buscemi che, dopo essere rientrata nella sesta stagione, dopo diversi anni lontano dal set con Enrico Ianniello, potrebbe aver trovato una nuova collocazione, sebbene l'attrice siciliana sia attualmente sul set di una nuova produzione tv. I nodi da sciogliere, anche nel rapporto con Nathan, non sono da sottovalutare, insieme alla sua crescita professionale nel commissariato immerso in una delle valli più belle d'Italia.