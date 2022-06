Bang Bang Baby 2 si farà, l’attrice Arianna Becheroni: “Non vedo l’ora di iniziare le riprese”

L’attrice di Bang Bang Baby Arianna Becheroni a Radio Kiss Kiss ha annunciato che la seconda stagione della serie tv che la vede protagonista si farà: “Non potevo dirlo ma non vedo l’ora di iniziare”.

Il crime drama italiano Bang Bang Baby avrà un seguito, presto inizieranno le riprese della seconda stagione. Ideato da Andrea Di Stefano e prodotto da Lorenzo Mieli, la serie tv disponibile su Amazon Prime Video, è ispirato alla storia vera di Marisa Merico, figlia di un ex boss della ‘ndrangheta.

Ambientata negli anni '80, racconta la vita di Alice Barone che, dopo aver scoperto i segreti della sua famiglia, entra nel mondo della criminalità organizzata, essendo suo padre un boss della ‘ndrangheta. Arianna Becheroni è l'attrice protagonista della serie: classe 2004, neo maggiorenne, sul set è tornata indietro nel tempo scoprendo il mondo degli anni '80. Dopo i nuovi episodi usciti lo scorso 31 maggio, non era ancora trapelata alcuna notizia riguardo l'ipotesi seconda stagione. In un'intervista a Radio Kiss Kiss nel programma Stasera…che serie l'attrice ha svelato che si farà.

L'attrice protagonista di Bang Bang Baby Arianna Becheroni, intervistata da Lucilla Nele nel programma radiofonico Stasera…che serie in onda su Radio Kiss Kiss, ha svelato che la seconda stagione del crime drama ci sarà. Presto inizieranno le riprese.

Bang Bang Baby, come vedere la seconda parte della serie tv gratis in streaming su Amazon Prime Video

Io lo so che sto facendo uno spoiler, aspetto la seconda di Bang Bang Baby, diciamo così. Non potevo dirlo. Non vedo l'ora di iniziare e farvela vedere.