La star di The Big Bang Theory Kunal Nayyar è il produttore esecutivo di un nuovo film d’animazione Kunal Nayyar, l’attore noto per il ruolo di Raj nella serie The Big Bang Theory si sposta “dietro le quinte” di un set: è il produttore esecutivo di un nuovo film d’animazione, Diya, un’avventura fantasy basata sulla mitologia e incentrata sul folklore indiano.

A cura di Gaia Martino

Kunal Nayyar, l'attore comico, star della sitcom The Big Bang Theory nella quale interpreta il ruolo di Raj Koothrappali, e voce di famosi film d'animazione come L'Era Glaciale 4, ha deciso di calarsi in nuovi panni. È il produttore esecutivo di un nuovo film Diya, un'avventura fantasy basata sulla mitologia e incentrata sul folklore indiano. Entusiasta del suo nuovo progetto, ha condiviso la notizia con i suoi fan di Instagram.

Kunal Nayyar è il produttore esecutivo di Diya

Insieme a Nitya Mehra, regista di diversi lavori come la serie Amazon Made in Heaven, Kunal Nayyar con Reel FX Original ha dato vita a Diya, un nuovo film di animazione sulla scia del titolo della 20th Century Fox del 2014, Il libro della vita. Il celebre attore volto di The Big Bang Theory è il produttore esecutivo della nuova avventura fantasy. L'annuncio sul suo profilo Instagram con un titolo di Deadline, poi il suo commento:

Sono entusiasta di continuare a esplorare il mondo animato. Questa volta attraverso il folklore indiano. Questo è un film che ci tocca da vicino.

Chi è Kunal Nayyar, attore e nuovo produttore esecutivo di Diya

L'attore britannico di origini indiane Kunal Nayyar è conosciuto principalmente per il suo ruolo di Raj Koothrappali nella sitcom di successo The Big Bang Theory. È nato a Londra nel 1981 ma è cresciuto a New Delphi, in India. Ha prestato la voce ai franchise di film d'animazione di successo Trolls e L'Era Glaciale 4. Oggi recita nella serie tv Apple TV+ Suspicion e sarà presto nel film Netflix Spaceman, si legge su Deadiline. Ha recitato anche nella fiction NCIS – Unità anticrimine nell'episodio della quarta stagione, Sospetti. Quello di produttore esecutivo non è il primo ruolo "dietro le quinte": ha prodotto la storia d'amore di Vertical Entertainment The Storied Life of AJ Fikry, nella quale recita anche. È sposato dal dicembre 2011 con Miss India del 2006, Neha Kapur.