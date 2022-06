Daytime Emmy Awards 2022, tutti i vincitori da John McCook al game show di Mayim Bialik Tutti i vincitori della quarantanovesima edizione dei Daytime Emmy Awards, dall’attore che interpreta Eric Forrester in Beautiful al game show condotto dalla ex Amy Farrah Fowler della serie televisiva The Big Bang Theory.

A cura di Daniela Seclì

La quarantanovesima edizione dei Daytime Emmy Awards, che si è tenuta venerdì 24 giugno, ha incoronato i suoi vincitori. L'evento si propone di premiare i migliori programmi che popolano il palinsesto del daytime. Tra i premiati anche John McCook, che da anni interpreta Eric Forrester in Beautiful. Si è aggiudicato la statuetta come miglior attore. La miglior serie tv drammatica, invece, è risultata essere General Hospital, che è riuscita ad aggiudicarsi numerose candidature. Miglior Game Show Jeopardy! condotto da Mayim Bialik (sì, proprio lei, la frizzante Amy Farrah Fowler della serie televisiva dei record The Big Bang Theory) e Ken Jennings. Mishael Morgan ha vinto nella categoria Miglior Attrice in una serie drammatica per il suo ruolo in Febbre d'amore, diventando la prima donna nera ad aggiudicarsi quella statuetta. Ecco la lista dei premi assegnati ai Daytime Emmy Awards 2022.

Daytime Emmy Awards 2022: tutti i vincitori

John McCook miglior attore; Mishael Morgan miglior attrice

Miglior serie tv drammatica: General Hospital;

Migliore attrice protagonista in una serie drammatica: Mishael Morgan che interpreta Amanda Sinclair in Febbre d'Amore;

Miglior attore protagonista in una serie drammatica: John McCook che interpreta Eric Forrester in Beautiful;

Miglior attore secondario in una serie drammatica: Jeff Kober che interpreta Cyrus Renault in General Hospital;

Miglior attrice secondaria in una serie drammatica: Kelly Thiebaud che interpreta Britt Westbourne in General Hospital;

Miglior giovane attore in una serie drammatica: Nicholas Chavez, che interpreta Spencer Cassadine in General Hospital;

Miglior conduttore di Game Show: Steve Harvey per Family Feud;

Miglior Game Show: Jeopardy!;

Miglior programma news: Entertainment Tonight;

Miglior conduttore di Talk Show: Kelly Clarkson per The Kelly Clarkson Show;

Miglior Show d'intrattenimento: The Kelly Clarkson Show;

Miglior conduttore di talk show di informazione: Tamron Hall;

Miglior talk show di informazione: Turning the Tables with Robin Roberts.