Mandy Moore esclusa dagli Emmy Awards per l’ultima stagione di This is us L’attrice Mandy Moore non ha ricevuto alcuna nomination per il memorabile ruolo di Rebecca Pearson nell’ultima stagione della serie tv This is us. E i fan protestano.

A cura di Stefania Rocco

La straordinaria interpretazione di Mandy Moore nella serie This is us – ha interpretato il ruolo di Rebecca Pearson – non le varrà alcun Emmy Awards. Le nomination per il 2022 sono state rese note qualche ora fa e l’attrice non rientra tra i candidati ai premi. Un’esclusione che ha acceso le proteste dei fan. Non solo la Moore tra i grandi esclusi. Nessuno degli attori che hanno fatto parte dell’ultima stagione della serie ha ricevuto una candidatura, sebbene la serie sia stata pluripremiata nel corso delle precedenti stagioni.

La nomination ricevuta da This is us

This is us ha ricevuto una sola candidatura agli Emmy nel 2022, quella ottenuta dalla canzone “The Forever Now”. Il riconoscimento non è andato l’attrice Mandy Moore ma alla compositrice Siddhartha Khosla e a Taylor Goldsmith, marito dell’attrice, che ha firmato il testo.

Mandy Moore: “Orgogliosa per la nomination ottenuta da Khosla e Goldsmith”

Poche ore fa è arrivato via Instagram il commento di Mandy Moore. L’attrice non ha fatto direttamente riferimento all’esclusione, limitandosi a celebrare la nomination ottenuta da Khosla e Goldsmith per la canzone e il successo ottenuto dal capitolo conclusivo della serie. Un successo che ha coinvolto pubblico e critica. “Sono così incredibilmente orgogliosa di Siddartha e Taylor per avere ottenuto una nomination agli Emmy per la canzone The Forever Now. Vorrei che il nostro show fosse riconosciuto per quella che è la sua “ora migliore”? Certo. Il nostro cast e la nostra troupe sono follemente talentosi? Sicuro. Ma niente può cancellare quello che il nostro show ha significato per tantissimi (noi inclusi). È una eredità incredibile di cui far parte. Sarò grata per sempre”.