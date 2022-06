Julie Andrews supportata dal cast di Tutti insieme appassionatamente: la reunion 57 anni dopo Julie Andrews, 86 anni, è stata premiata per la carriera nel mondo del cinema al 48° galà dell’AFI Life Achievement Award. La star di Mary Poppins è stata supportata dagli attori Duane Chase, Kym Karath, Angela Cartwright, Debbie Turner e Nicholas Hammond che hanno interpretato cinque dei bambini Von Trapp nel film Tutti insieme appassionatamente – The Sound of Music. La reunion 57 anni dopo.

Quanti e quali Oscar ha vinto Tutti insieme appassionatamente

Il film Tutti insieme appassionatamente fece incetta di premi agli Oscar 1966: Miglior film a Robert Wise, Migliore regia a Robert Wise, Miglior montaggio a William Reynolds, Miglior sonoro a James Corcoran e Fred Hynes, Miglior colonna sonora a Irwin Kostal, mentre come nomination: Miglior attrice protagonista a Julie Andrews, Miglior attrice non protagonista a Peggy Wood, Migliori costumi a Dorothy Jeakins, Migliore fotografia a Ted D. McCord, Migliore scenografia a Boris Leven, Walter M. Scott e Ruby R. Levitt.

La reunion 57 anni dopo con cinque dei 7 bambini Von Trapp

Circa 57 anni dopo la sua uscita, cinque di quei sette attori bambini hanno potuto partecipare alla cerimonia in onore di Julie Andrews. Purtroppo, due bambini del cast dell'iconico musical sono morti, lasciando i cinque a partecipare alla serata in onore di Julie Andrews. Charmian Carr, che aveva il ruolo di Liesl, è morta nel settembre 2016 all'età di 73 anni. Heather Menzies, che interpretava Louisa, è morta a 68 anni nel dicembre 2017.

Il commento di un'emozionata Julie Andrews

Parlando con LA Times della nomination, ha detto: "Sono enormemente onorata che l'AFI abbia scelto me. È un po' sbalorditivo. Mi rende estremamente consapevole del fatto che ho fatto tanta strada nel mio lavoro, ma quando lo vivi non te ne accorgi di averla percorsa per così tanto tempo". Bob Gazzale, presidente e CEO di AFI, ha dichiarato: "Julie Andrews ha acceso gli animi di più generazioni. Volevamo celebrarla in modo degno in un momento in cui il mondo ne ha più bisogno".