Julie Andrews, voce narrante di Bridgerton, svela un dettaglio sulla serie Julie Andrews, voce narrante di Bridgerton, ha dichiarato di non aver mai incontrato il cast della serie, nonostante siano ormai tre stagioni che collabora con Shonda Rhimes.

A cura di Ilaria Costabile

La terza stagione di Bridgerton è ormai in via di definizione e in attesa che inizino anche le riprese emergono alcuni dettagli che finora non erano mai stati rivelati circa la realizzazione di uno dei prodotti Netflix più seguiti di sempre. Chi ha deciso di guardare la serie in lingua originale sa che a raccontare le vicende dei protagonisti è la voce di Julie Andrews, che dovrebbe dare voce a Lady Whistledown, la nobildonna che con la sua penna ha messo a dura prova l'integrità della società inglese, colpita dai pettegolezzi più piccanti.

Julie Andrews e il cast di Bridgerton

L'attrice, una delle icone del cinema, protagonista di film come "Mary Poppins" oppure musical come "Tutti insieme appassionatamente" e tanti altri titoli che l'hanno resa famosissima, recentemente ha anche ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, ha raccontato in un'intervista di essere entusiasta di far parte di una serie nota e seguita come Bridgerton. A questo, però, ha aggiunto un dettaglio inaspettato, ovvero che pur lavorando ormai da tre stagioni con i tutti i personaggi, non ha mai incontrato il cast dal vivo, dal momento che essendo la sua una voce fuori campo, può registrare le sue battute anche lontano dal set. L'attrice, quindi, ha rivelato: "Shonda Rhimes e il cast sono fantastici. È una gioia per me essere nello show e sono entusiasta che me lo abbiano chiesto. Ma non ho mai incontrato nessuno di loro di persona. Faccio tutte le registrazioni trovandomi molto, molto lontano da loro".

La terza stagione è su Lady Whistledown

La sua presenza è stata confermata anche nella prossima stagione che, d'altro canto, sarà incentrata proprio su Lady Whistledown, ovvero Penelope Featherigton e il suo amore per Colin Bridgerton. Dopo aver messo in subbuglio la vita della famiglia più invidiata di Londra, ecco che sarà proprio la nobildonna a dover fare i conti con la sua storia travagliata con uno dei fratelli e, forse, riuscirà a conquistare anche lei l'amore che da tanto desidera.