Amato D’Auria lascia Un Posto al Sole, il saluto dal cast: “Buon viaggio” Amato D’Auria alias Vittorio Del Bue in Un Posto Al Sole lascia la soap opera di Rai3: nella storyline il giovane lascia Napoli per Oslo. Ecco il saluto di Antonella Prisco.

A cura di Gaia Martino

Il noto attore di Un Posto al Sole lascia la soap opera. Amato D’Auria è il giovane interprete di Vittorio Del Bue che nella story line della serie televisiva in onda su Rai Tre parte per Oslo. Non tornerà: dopo il post di addio pubblicato sul suo profilo Instagram, anche la collega e compagna di set Antonella Prisco lo ha salutato.

L'addio di Amato D'Auria

"Ciao ciao grazie" sono le parole che scrive il giovane attore, interprete di Vittorio Del Bue in Un Posto al Sole. Amato D'Auria ha annunciato il suo addio alla soap opera postando su Instagram diverse fotografie scattate durante sua permanenza sul set. Tantissimi telespettatori hanno arricchito il post di cuori e frasi di buon augurio per il futuro: alcuni sperano di rivederlo ancora nella soap.

Il saluto di Antonella Prisco

Antonella Prisco alias Mariella Altieri in Un Posto al Sole ha condiviso un post su Instagram nel quale saluta il giovane Amato D'Auria che lascia definitivamente il cast. "Spero che sia solo un arrivederci. Buon viaggio Vittorio" scrive a corredo di una fotografia di gruppo. Poi aggiunge le parole di una canzone di Cesare Cremonini: "Coraggio…lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare. Che non c'è niente di più vero di un miraggio".

Chi è Amato D'Auria, Vittorio Del Bue in Un Posto al Sole

Vittorio Del Bue è il personaggio di Un Posto al Sole, figlio di Assunta e Guido, pronto a volare in Norvegia, ad Oslo. Il giovane interprete è Amato D'Auria, originario di Castellammare di Stabia che vive a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Nato nel 1999, ha fatto il suo primo provino come attore quando aveva solo 7 anni: la passione per il cinema è nata guardando il film Zorro di Antonio Banderas, ha raccontato in un'intervista per TvSoap. In quest'ultima ha inoltre raccontato che il suo sogno è quello di diventare uno stand up comedian sullo stile di George Carlin e Woody Allen.