Samuele Cavallo, attore di Un posto al Sole, è diventato papà: “Benvenuta Isabel” Samuele Cavallo, l’attore pugliese che interpreta Samuel nella soap di Rai3 “Un posto al sole”, è diventato papà. La notizia è comparsa sui social dove ha condiviso i primi scatti della sua piccola Isabel.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di lunedì 10 gennaio Samuele Cavallo, l'attore che interpreta il personaggio di Samuel nella soap di Rai3 "Un posto al sole", è diventato papà per la prima volta. È nata la piccola Isabel, dall'amore con la sua compagna Elisa Angelini, con la quale è fidanzato da tempo. La scorsa estate l'annuncio della gravidanza, condiviso sui social dove ha pubblicato anche i primi scatti della sua primogenita, ancora tra le braccia della mamma.

L'annuncio sui social

"Benvenuta Isabel. Mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita:sono il papà più felice del Mondo" queste le parole con cui il 34enne attore pugliese ha rivelato sui social di aver vissuto una delle gioie più intense della sua vita, quella di diventare padre. Come aveva scritto anche in un post precedente, in cui ricordava i momenti più belli dell'anno appena trascorso, Samuele Cavallo aveva accennato all'attesa, impaziente, di veder arrivare questo giorno: "Ho cercato al volo di ricordare i momenti più belli di quest’anno complicato quanto bello tra musica, televisione, amicizie, amore, serate speciali e circa 9 mesi di attesa del mio nuovo, grande spettacolo".

Il successo con Un posto al sole

L'attore pugliese, ormai, è diventato uno dei personaggi più amati della soap di Rai3, dove interpreta un ragazzo appassionato di musica e con il sogno di diventare un cantante, nonché l'aiuto cuoco di Patrizio, lo chef di Caffé Vulcano, e follemente innamorato della giovane Speranza, che proverà a conquistare in tutti i modi. Il personaggio di Samuel, ha dato a Samuele Cavallo una certa visibilità, permettendogli di continuare anche la sua carriera nel mondo della musica, dal momento che ha inciso diversi brani da quando è entrato nel mondo dello spettacolo e in veste di cantante, ma anche di ballerino, è stato protagonista di diversi musical teatrali.