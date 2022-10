Zoro conduce Propaganda Live da casa: “Ho preso il Covid nelle stanze del potere” Per la seconda volta, Diego Bianchi colpito dal Covid è costretto a condurre da casa Propaganda Live. Paolo Celata scherza: “Sei cagionevole”.

È successo di nuovo. Diego Bianchi alias Zoro ha iniziato il collegamento di Propaganda Live da casa, annunciando di essere positivo al Covid. È la seconda volta che il conduttore è stato costretto a casa dal coronavirus: "Sei cagionevole", scherza in studio Paolo Celata. Zoro rivela: "Mi sono beccato il Covid tra le stanze del potere", alludendo al fatto di aver lavorato per alcuni servizi a Montecitorio in queste giornate fondamentali per l'insediamento del nuovo Governo e la formazione della nuova Legislatura. Poi Diego Bianchi ritorna su Paolo Celata: "Guarda che eravamo molto vicini, ma vabbè". La puntata va in onda con una serie di difficoltà date dalla situazione, tant'è che Diego Bianchi chiede alla regia di lavorare meglio sui livelli audio: "O la band abbassa il volume oppure si fa qualcosa per la cuffia perché altrimenti non la facciamo più".

Diego Bianchi è risultato positivo per la seconda volta al coronavirus

Il 22 aprile scorso Diego Bianchi annuncia la positività al Covid: "L'ho scansato per due anni, mi ha preso in pieno", disse in quel caso. Come allora, anche la puntata del 14 ottobre va avanti seguendo una liturgia differente e mantenendo sul palco di più Paolo Celata e Francesca Schianchi, quest'ultima ha sostituito Marco Damilano al momento dello "spiegone". Tra i momenti più interessanti della puntata, ovviamente, il commento degli ultimi due giorni con le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Tra le ultimissime, anche il commento di Giorgia Meloni al "foglietto" di Silvio Berlusconi. La leader di Fratelli d'Italia e futuro premier si è rivolta furiosamente alle telecamere, uscendo dalla Camera: "Non ho niente da dire, ma mi pare mancasse un punto però a quelli elencati da Berlusconi che non sono ricattabile".