Zelig 2025, chi sono i comici nel cast del programma con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Parte stasera, mercoledì 15 gennaio, la nuova edizione di Zelig, in prima serata su Canale5. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio alla conduzione avranno sul palco tanti comici storici, affezionati al programma, e new entry: tutti i protagonisti e le novità dell'edizione.

A cura di Gaia Martino

Parte questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, la nuova edizione di Zelig. In prima serata, dalle 21.35, su Canale5 torna lo show comico targato Mediaset, la cui regia è affidata a Marco Beltrami, con una delle coppie televisive più amate dagli italiani, i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nel corso della serata si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi tanti comici famosi e nuovi talenti emergenti: da Max Angioni e Maurizio Lastrico a Vincenzo Comunale e Silvio Cavallo, tutti i nomi del cast e le novità dell'edizione.

I comici di Zelig 2025: i nomi già noti e le new entry

Zelig torna in onda con una nuova edizione ricca di comici già noti e new entry, talenti emergenti scovati in giro per l'Italia dagli ideatori del programma Gino & Michele (Gino Vignali e Michele Mozzati) e Giancarlo Bozzo. Nel corso della serata saliranno sul palco con sketch e monologhi gli storici e affezionati Max Angioni, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Silvio Cavallo, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Ippolita Baldini. Nel cast della nuova edizione dello show comico anche Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Lunanzio, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Oblivion, e Assane Diop.

Le novità e gli ospiti di questa edizione

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano in tv con una nuova edizione di Zelig che sarà ricca di novità. Tra queste il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami formato da 18 ballerini e la band di The Pax Side of the Moon che nel 2018 ha vinto il contest del programma, Fun Cool Music Award, che accompagnerà i conduttori con tanta musica. Lo show comico avrà una nuova scenografia a cura di Marco Calzavara. Non mancheranno gli ospiti: la guess star della prima puntata sarà Lazza.