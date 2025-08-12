Zazzaroni fuori da Pressing, arriva Viviano. Sparisce la “quota Napoli” dal programma di Canale 5

Mini rivoluzione in casa “Pressing”. Il programma domenicale della seconda serata di Canale 5 tornerà in onda in concomitanza con la ripartenza della Serie A e porterà con sé diverse novità. Se sul fronte della conduzione risultano confermatissimi Massimo Callegari e Monica Bertini, lo stesso discorso non può dirsi valido per il parterre dei commentatori e degli ospiti.

Come cambia Pressing, chi resta e chi va

Innanzitutto, tra le new entry si registra l’arrivo di Emanuele Viviano. L’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, molto attivo sui social e protagonista del podcast di TvPlay, si siederà al tavolo assieme agli altri opinionisti, con la sua partecipazione che dovrebbe essere continuativa. Al suo fianco troverà i confermatissimi Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini. Non ci sarà più invece Ivan Zazzaroni. Quella del direttore del Corriere dello Sport è una perdita a dir poco pesante, visto che si trattava di una figura ‘divisiva’ all’interno del dibattito, capace di creare spaccature e temi di discussione.

La motivazione dell’esclusione, stando a quanto apprendiamo, sarebbe la contemporanea partecipazione a programmi della Rai. Inevitabile pertanto il riferimento a “Ballando con le stelle”, anche se ci risulterebbe anomala come giustificazione, visto che Zazzaroni lega il suo nome allo show di Milly Carlucci da ben diciotto anni.

Auriemma e De Maggio non sono previsti a Pressing

Infine, da “Pressing” parrebbe sparita la cosiddetta ‘quota Napoli’. In altre parole, non sarebbero previste, ad oggi, le partecipazioni di giornalisti legati alla squadra azzurra. In tal senso, ad essere tagliati fuori sarebbero Raffaele Auriemma e Walter De Maggio. Una scelta che parrebbe quantomeno anomala se si considera la recente vittoria dello scudetto della squadra di Conte e la centralità del club di proprietà di Aurelio De Laurentiis negli equilibri del calcio italiano.

La sfida tra Pressing e Domenica Sportiva

Sul versante opposto, seppur con orari di inizio difformi, la trasmissione di Mediaset se la dovrà vedere con “La Domenica Sportiva”, su Rai 2. Alla guida ci sarà di nuovo Simona Rolandi, che potrà contare sul supporto di Lele Adani, Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino, il var di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth. Alberto Rimedio traslocherà al sabato a “90° minuto”, assieme a Barbara Pedrotti, in sostituzione di Paola Ferrari che, in compagnia di Marco Mazzocchi, rispolvererà lo storico “Processo del Lunedì”.