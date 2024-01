Vittorio Menozzi in crisi al GF scoppia in lacrime: “Ho pensieri che non mi rendono lucido” Vittorio Menozzi ieri, nella casa del GF, si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Da solo in giardino è scoppiato in lacrime, poi a Beatrice Luzzi ha spiegato la natura dei suoi pensieri negativi: “Non so fare i conti con tanta energia, ho delle fragilità, pensieri che non mi permettono di essere così lucido”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Vittorio Menozzi ieri si è lasciato andare ad un lungo pianto nella casa del Grande Fratello. Il concorrente ieri pomeriggio ha deciso di sfogarsi mettendosi in disparte in una delle aree esterne della casa di Cinecittà. Dopo ha trovato il conforto di Beatrice Luzzi: "Il mio istinto mi dice di scappare da queste situazioni. Ne ho fin sopra i capelli, voglio dei momenti per me", le ha confessato.

Lo sfogo di Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi al Grande Fratello, ieri, si è preso un lungo momento per sé, per lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. Da solo, in uno degli spazi esterni della casa, si è lasciato travolgere dalle lacrime.

Poco dopo ha incontrato Beatrice Luzzi e ha deciso di svelare i suoi pensieri. Sul letto, alla sua inquilina, ha raccontato di non riuscire a reggere il peso dei duri litigi che si scatenano nella casa. Facendo riferimento allo scontro tra l'attrice e Perla Vatiero, ha spiegato:

Sto lavorando su cose mie, ma non voglio affrontare litigi. Voi avete discusso, hai un senso di responsabilità civile enorme, che è bellissimo, e lo esprimi anche nelle discussioni, come in quella con Perla. Io ammiro, difendo, ma non è una cosa mia. Non so fare i conti con tanta energia, ho delle fragilità, pensieri che non mi permettono di essere così lucido.

Il confronto con Greta Rossetti

Vittorio Menozzi in serata, poi, ha raccontato a Greta Rossetti il momento di tensione vissuto. "Oggi ero uno straccio", le ha confessato. In casa ha costruito legami molto forti, e Greta Rossetti è tra quelli: "Potremmo anche litigare, ma non ti potrei abbandonare". I due hanno parlato della competizione che si respira in casa, sostenendo di non voler entrare troppo nelle strategie di gioco: "Non ho voglia di farmi rovinare questa mia felicità. Sto qua, sto con Monia, con altri, e sto benissimo, ma quando siamo in gruppo e sento cose che non mi piacciono, mi chiudo a riccio" ha confessato l'ex di Mirko Brunetti trovando l'approvazione del suo inquilino.