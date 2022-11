Vito Coppola scatenato sulle note di Beyonce nella versione inglese di Ballando con le stelle Con la sua energia ha già conquistato il pubblico dello show in onda sulla BBC. A Strictly Come Dancing, Coppola balla in coppia con la conduttrice inglese Fleur East. La coreografia sulle note di Break My Soul è finora una delle migliori. Ma nel frattempo Milly Carlucci lo aspetta in Italia.

A cura di Giulia Turco

Dopo l’addio a Ballando con le Stelle, Vito Coppola è scatenato in pista a Strictly Come Dancing, la versione britannica del format condotto in Italia da Milly Carlucci. Il ballerino campano, che nel 2021 ha vinto il programma di Rai 1 in coppia con Arisa, sta mostrando il meglio di sé al pubblico internazionale, rivelandosi come una vera e propria bomba di energia.

Vito Coppola balla in coppia con Fleur East sulla BBC

Con le sue performance ha già conquistato il pubblico dello show danzerino in onda sulla BBC. Dopo essersi calato nei panni del principe Eric in Part of Your World e aver danzato un romantico valzer, Coppola ha sprigionato tutta la sua vitalità in una coreografia sulle note di Break My Soul di Beyonce. Il ballerino fa coppia con Fleur East, cantante e conduttrice radiofonica britannica, che per l’ultima performance si è lasciata trascinare in una serie di prese da paura.

“Lei è molto indipendente e lo è anche sulla pista da ballo, io le dico di seguirmi e di fidarsi”, ha spiegato Vito davanti alla giuria britannica. “Ma lei prende, salta, incrocia le gambe al mio collo, fa tutto da sola come una vera ballerina”, ha detto a proposito della sua partner di ballo. “Questa volta abbiamo rischiato di più con la coreografia, ci siamo spinti oltre”, ha aggiunto spiegando che si sarebbe aspettato un punteggio più alto dai giudici. Chissà come sarebbe andata in Italia.

L'addio a Milly Carlucci che lo rivuole in Italia

Dopo un’edizione strepitosa di Ballando con le Stelle e un feeling speciale con Arisa, Vito Coppola ha detto addio a Milly Carlucci e all’Italia. È insieme alla conduttrice che il ballerino ha annunciato la sua nuova avventura nello show britannico: “Vito ha avuto un invito importantissimo al programma inglese Strictly Come Dancing, con tutti i nostri auguri e la nostra benedizione farà parte del cast”. Nessun rancore dunque, anzi. “È portante che i nostri ballerini italiani facciano esperienza all’estero”, ha spiegato la conduttrice aggiungendo che attende Vito per il suo ritorno in Italia.