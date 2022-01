Vip votati come Presidente della Repubblica, Signorini: “Povera Italia” e Luca Argentero: “Vergogna” Nel corso delle votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica, sono spuntati nomi improbabili come quello di Alfonso Signorini. La reazione del conduttore non si è fatta attendere.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 24 gennaio, si sono aperte le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Come accaduto anche in passato, c'è chi ha reputato simpatico fare i nomi di volti noti del mondo dello spettacolo. Così, sulle schede sono apparsi i nomi di Amadeus, Alberto Angela e Alfonso Signorini. Quest'ultimo, in particolare, ne ha parlato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 24 gennaio.

La reazione di Alfonso Signorini

In apertura della trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 24 gennaio, Alfonso Signorini ha trasmesso un video che dimostrava come anche lui avesse ricevuto un voto. Il conduttore è apparso incredulo, ma anche divertito. Ha spiegato che non è certo che venerdì 28 gennaio, possa tornare al timone del reality di Canale5:

"È successa una cosa. Voi sapete che si è da poco concluso il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ebbene amici, è successo anche questo. Io dico una cosa. È solo il primo scrutinio. Domani c'è il secondo. Io non so se venerdì ci sarò per la diretta. Io vi avviso. Comunque vada, vi faccio una solenne promessa. Se ascenderò al Quirinale, nominerò Corazziere Sonia Bruganelli. Povera Italia, succede anche questo alla Camera. Però, va così il mondo".

L'indignazione di Luca Argentero

Anche Luca Argentero ha commentato quanto accaduto durante le votazioni del Presidente della Repubblica. L'attore, attualmente in tv con la serie record di ascolti Doc 2 – Nelle tue mani, non ha colto nulla di divertente nell'atteggiamento puerile esibito da chi dovrebbe rappresentare il nostro governo. Ha chiesto, infine, che il voto sia palese: