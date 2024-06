video suggerito

Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa è una delle autrici di Temptation Island 2024 C’è una Mihajlovic dietro il successo di Temptation Island: la figlia di Sinisa fa parte della redazione della Fascino PGT ed è presente nei titoli di coda del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

C'è anche il lavoro di Viktorija Mihajlovic dietro il successo di Temptation Island. La figlia di Sinisa, ex calciatore e allenatore scomparso il 16 dicembre 2022, figura tra gli autori della redazione della Fascino che collabora in prima linea al programma di Canale 5. La prima puntata è stata vista da quasi 3.3 milioni di spettatori per il 25% di share. Un esordio vincente per il programma condotto da Filippo Bisciglia e una soddisfazione anche per la famiglia Mihajlovic. Viktorija ha festeggiato insieme ai suoi colleghi formando un vero e proprio gruppo di ascolto in casa, come è stato mostrato dalle storie che lei stessa ha pubblicato su Instagram.

Anche Viktorija Mihajlovic dietro il successo di Temptation Island

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha salutato così il successo della prima puntata: "Ancora una volta, grandi ascolti in tv e migliaia di commenti sui social, dove si conferma l’argomento più discusso della serata. Temptation Island diverte, commuove, fa riflettere sull'amore, sui sentimenti, sulle relazioni. Grazie a Maria De Filippi e al suo team di Fascino PGT che realizzano un prodotto dallo stile e dal linguaggio unici e contemporanei. E grazie a Filippo Bisciglia che guida con maestria il viaggio tra i sentimenti". E proprio dietro il successo di Temptation Island c'è la Fascino PGT, la società di Maria De Filippi. Come Viktorija Mihajlovic, in redazione in Fascino PGT ci sono: Francesca Romana Cassoni, Annamaria Celani, Naima Mastino, Eugenia Rigotti. La produzione è invece composta da: Silvio Casadei, Riccardo Cascioli, Silvia Cocci, Daniele Deriu, Lucrezia Maria Graziano, Valeria Ingarao, Giulia Massa, Simone Mattioli, Marco Morbidelli, Laura Nannelli, Martina Varricchio.

La seconda puntata di Temptation Island: ecco quando

La prima puntata di Temptation Island ha subito messo in chiaro alcune cose: Tony e Lino sono il ‘cinecocomero' di questa edizione mentre le rispettive compagne, Jenny e Alessia, sono le ‘perseguitate'. Proprio Alessia ha già chiesto un falò di confronto al quale Lino però non si è presentato. Una coppia, si apprende da indiscrezioni, è stata invece squalificata. La seconda puntata di Temptation Island si terrà giovedì 4 luglio alle ore 21.25 su Canale 5.