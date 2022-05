Via dei Matti Numero 0 torna in TV, Bollani e Cenni in prima serata su Rai3 il 5 giugno La coppia composta da Stefano Bollani e Valentina Cenni si prepara a tornare in Tv per una serata speciale il 5 giugno, su Rai3. L’occasione è per il lancio del disco omonimo della coppia, ispirato proprio al programma.

A cura di Andrea Parrella

Stefano Bollani e Valentina Cenni tornano con "Via dei Matti numero 0" per una puntata speciale in onda in prima serata. La coppia di artisti, che l'anno scorso aveva portato in televisione una delle novità più apprezzate dal pubblico televisivo, riaprono la loro casa immaginaria con una prima serata in diretta su Rai3 domenica 5 giugno, che sarà occasione del lancio del disco omonimo, disponibile dal 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e negli store, in formato CD e vinile, anche in una Special edition autografata da entrambi gli artisti.

Il disco omonimo in uscita il 27 maggio

Tra le venti tracce dell’album, musica proveniente da diverse parti del pianeta: canzoni in italiano, portoghese, inglese, spagnolo, napoletano, una persino dall’Isola di Pasqua. Un'occasione, quella del lancio del disco, che permetterà appunto a Bollani e Cenni di rifare capolino in televisione, dopo che il pubblico ha atteso invano il ritorno della coppia in questa stagione televisiva, visto che il programma era sparito dai progetti di Rai3 dopo un'iniziale conferma.

Via dei Matti Numero 0 tornerà anche nella prossima stagione?

Dopo questa prima serata speciale, Via dei Matti Numero 0 si prepara al ritorno anche nella prossima stagione televisiva, presumibilmente in quello stesso spazio dell'access di Rai3 che aveva fatto la fortuna improvvisa, e in un certo senso inattesa, della coppia. È dunque probabile che dalla prossima stagione tornerà l'alternanza tra Che Succ3de di Geppi Cucciari e lo spazio di Bollani e Cenni, per quanto non ci siano ancora notizie certe in merito che, come probabile, arriveranno in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali della prossima estate.

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it in concomitanza della fine della prima stagione, Bollani e Cenni avevano mostrato la voglia di voler tornare con questo progetto, una parentesi musicale atipica nei palinsesti televisivi della Tv italiana. Un proposito che ora diventa realtà.