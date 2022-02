Via dei Matti n.0 sparito dai piani di Rai3, per Bollani e Cenni possibile ritorno in autunno Dopo il successo della scorsa stagione, il programma con Stefano Bollani e Valentina Cenni che doveva tornare a febbraio sembra sparito dai radar di Rai3. Una seconda stagione quest’anno è da escludere, si spera nella finestra del prossimo autunno.

A cura di Andrea Parrella

Dopo il successo della scorsa stagione, il ritorno in Tv di Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai3 appare sempre più lontano. La coppia, sullo schermo e nella vita, aveva dimostrato che "la musica in Tv si può fare" (questo l'adagio entusiastico e liberatorio che aveva accompagnato il successo del programma) realizzando un contenuto che era stato accolto dal favore del pubblico e della critica, rivelandosi la grande sorpresa della scorsa stagione televisiva.

Saltata la staffetta con "Che Succede?"

Un successo che sembra a rischio e che quasi certamente non tornerà in questa stagione, a dispetto di quanto annunciato nella presentazione dei palinsesti annuali del luglio 2021, ancora una volta in staffetta nell'access di Rai3 con "Che succede?" di Geppi Cucciari. Se il programma della conduttrice è regolarmente partito, confermandosi un ottimo prodotto della Rai3 di Franco Di Mare, di Via dei Matti n.0 si sono perse le tracce.

Possibile ritorno il prossimo autunno

Lo scorso dicembre era stato il sito Vigilanza Tv a ipotizzare una chiusura definitiva, denunciando proprio il silenzio tombale, e per certi versi inspiegabile, sulla produzione il cui ritorno era stato annunciato la scorsa estate per febbraio 2022, mese che ormai si avvia alla conclusione senza notizie sul programma. Secondo le informazioni ottenute da Fanpage.it, lo stallo potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, quando potrebbero arrivare novità. Appare tuttavia improbabile che Via dei Matti n.0 possa tornare in onda nella stagione in corso, mentre si lavora a un ritorno nell'autunno 2022.

In un'intervista a Fanpage.it alla fine della prima edizione, Stefano Bollani si era detto quasi certo di un ritorno di Via dei Matti n.0: "Credo che arriveremo a una nuova edizione – se riusciremo a farla – ancora più preparati sotto il profilo musicale e cosmico. Nel momento in cui si decide di parlare di musica ci sono tantissimi esempi che si è costretti a tagliare per ragioni di spazio, al punto che a volte arrivo a fine puntata pentito di non aver potuto includere questo o quell'altro riferimento. In realtà potremmo riutilizzare gli stessi argomenti e riaffrontarli in modo diverso".