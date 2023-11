“Vedi Ciao Darwin e non riesci più a guardare tua moglie”, Elisabetta Canalis stronca i maschilisti È stata Elisabetta Canalis a rispondere a tono a un commento maschilista pubblicato su Instagram dopo la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Ciao Darwin.

A cura di Stefania Rocco

“Venerdì hai visto Ciao Darwin. È domenica e ancora non riesci a guardare tua moglie”, è questo il testo di un post pubblicato sulla pagina Instagram Pastorizia Never Dies che ha fa riferimento a quanto andato in onda nel corso della prima puntata della nuova edizione del programma tv condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Un commento maschilista che fa riferimento alla bellezza di alcune delle donne in gara, senza tener conto della loro controparte maschile. Ma sotto il post in questione a intervenire è stata Elisabetta Canalis, prendendo in giro l’autore della bravata.

Il commento maschilista e la risata di Elisabetta Canalis

Sotto il post in questione è arrivato il commento di una utente che ha messo in ridicolo il messaggio pubblicato dalla pagina. “Parlano quelli che iniziano a stempiarsi a 20 anni”, ha sottolineato un’utente, scatenando l’ilarità di Canalis che ha replicato al commento con una sonora risata. Il suo commento si unisce a quelli, numerosi, che hanno contestato il contenuto del messaggio veicolato dalla popolare pagina Instagram.

Sonia Bruganelli: “Non sono i programmi tv a creare mostri”

A intervenire a difesa delle polemiche che hanno investito la ripartenza di Ciao Darwin, etichettato come programma tv in grado di promuovere e rafforzare lo stereotipo della donna oggetto, è stata Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore Paolo Bonolis. Con una Instagram story, la produttrice tv è intervenuta sulla vicenda per supportare l’ex marito e la sua trasmissione: “E c’è ancora chi parla di Ciao Darwin come di un programma figlio del patriarcato. Uscite dai luoghi comuni e imparate ad apprezzare la bellezza di una donna o di un uomo senza per forza dover pensare di doverli pretendere. Ciao Darwin è il posto dove, negli anni, ho visto nascere amori e amicizia tra persone apparentemente diversissime tra loro. Non sono i programmi televisivi che creano mostri. Sarebbe troppo facile così. Essere genitori non è facile, però provateci”.