Valeria Marini imita Marilyn Monroe a Tale e Quale: “Ho avuto una crisi dopo i giudizi di Malgioglio”

Valeria Marini ha imitato Marilyn Monroe nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 28 ottobre. Prima della performance, si è lamentata per i giudizi troppo pungenti di Cristiano Malgioglio: "Ogni volta mi prendo le mitragliate sue. Finito lo spettacolo ho avuto una crisi non indifferente, sentirmi dire che non so fare niente mi tocca. È quello che mi accomuna a Marilyn, che era una grandissima attrice, una cantante straordinaria, ma per molti era solo un sex symbol. Io sono permalosa, ma il riscontro ce l'ho dal pubblico. Nessuno può dirmi che non so fare niente perché non è vero". Contro tutte le aspettative, però, Cristiano Malgioglio stavolta ha apprezzato la sua performance.

Valeria Marini ha imitato Marilyn Monroe e ha intonato il brano I wanna be loved by you. La sua performance ha convinto sia per intonazione, che quanto a somiglianza. Il pubblico si è addirittura alzato in piedi e l'ha applaudita entusiasta mentre lei commentava: "Ero talmente emozionata che mi tremavano le gambe".

Cristiano Malgioglio, contro tutte le aspettative, si è complimentato con Valeria Marini: "Brava, era questo che volevo vedere da te. Finalmente hai fatto un'ottima interpretazione, sei stata a tratti un pochettino calante. Tu hai più voce, perché Marilyn soffiava quando cantava, non è che avesse tutta questa voce. Mi sei molto piaciuta. Peccato che il cielo è tutto nuvoloso e Marilyn non ti ha potuto vedere, questo mi dispiace molto". La showgirl lo ha ringraziato, poi ha voluto dire qualcosa a Loretta Goggi: "Volevo ringraziare Loretta, la scorsa settimana quando sono rimasta male è stata dolce, è venuta da me e mi ha dato coraggio. Io ci ho messo il cuore". Loretta Goggi le ha restituito il complimento:

La tua esibizione è stata veramente gradevole, hai qualcosa in comune con Marilyn, lei era femminile, sensuale ma mai volgare e tu non sei volgare, sei elegante, non cadi mai nella volgarità e nel trash. Sei una caramella.

Complimenti anche da parte di Giorgio Panariello per una imitazione davvero riuscita.