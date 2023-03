Uomini e Donne non andrà in onda venerdì 17 marzo, al suo posto lo speciale Amici Verso il Serale Domani pomeriggio, venerdì 17 marzo, non andrà in onda la puntata di Uomini e Donne: al suo posto una puntata speciale di Amici 22, Amici – Verso il Serale.

A cura di Gaia Martino

Nel pomeriggio di venerdì 17 marzo 2023 non andrà in onda la puntata di Uomini e Donne, al suo posto la puntata di Amici – Verso il Serale. Nel corso del daytime di Amici 22 oggi, giovedì 16 marzo, è stata annunciata la nuova programmazione provvisoria: "Amici – Verso il Serale andrà in onda eccezionalmente domani alle 14.45". Stando a quanto si legge sulla guida tv Mediaset, salterà la messa in onda del dating show eccezionalmente per lasciare spazio alla puntata speciale del talent che sabato 18 marzo partirà con il Serale, in prima serata su Canale 5. La programmazione prevede che, subito dopo, alle ore 16.10, andrà in onda il tradizionale appuntamento con il daytime di Amici 22.

Amici Verso il Serale alla vigilia della prima puntata del Serale

Il primo appuntamento con il Serale di Amici 22 è atteso per sabato 18 marzo 2023, in prima serata su Canale 5. A conquistare la maglia d'oro sono stati quindici dei diciassette allievi della scuola del talent show: otto ballerini e sette cantanti si sfideranno a suon di musica e passi di danza nel lungo cammino verso la vittoria dell'edizione. Ancora incerta la data della finale che potrebbe andare in scena o domenica 14 maggio o sabato 20 maggio. Sono tre le squadre dei professori della scuola: quella di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo è composta da Samu, Maddalena, Megan, NDG, Cricca e Angelina, quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da Ramon, Gianmarco, Isobel, Aaron e Piccolo G. Infine il team di Arisa e Raimondo Todaro vedrà sfidarsi Alessio, Mattia, Federica e Wax. Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi saranno i giudici del Serale al posto dei veterani Stash, Emanuele Filiberto e Stefano de Martino. I nuovi giudici siederanno sulle sedie rosse per commentare e giudicare le performance dei concorrenti.