Ultimo spiegone di Marco Damilano a Propaganda Live, dalla prossima stagione il giornalista su Rai3 Il giornalista interviene per l’ultima volta nel programma di Diego Bianchi. A partire da settembre passerà a Rai3 con una striscia quotidiana.

A cura di Andrea Parrella

È stato l'ultimo spiegone di Marco Damilano a Propaganda Live. Con la puntata del 17 giugno si chiude l'esperienza del giornalista ed ex direttore de L'Espresso con il programma di La7 condotto da Diego Bianchi.

A partire dalla prossima stagione Marco Damilano approderà infatti a Rai3con un programma tutto suo, in onda ogni sera prima dell'inizio di Un Posto al Sole e subito dopo la striscia di Che Succ3de?, che da settembre si alternerà con Via dei Matti Numero 0.

Il nuovo programma su Rai3

Il programma avrà una durata contenuta di circa dieci minuti e non sarà di fatto in diretta concorrenza con Otto e mezzo, mentre sfiderà su Rete 4 Stasera Italia che risulterà già in onda, salvo cambiamenti, nel momento in cui partirà la trasmissione di Marco Damilano. Uno spazio, quello affidato a Marco Damilano, che per diverse settimane è stato oggetto di dibattito in Rai, per essere affidato a diversi volti giornalistici dell'azienda. Proprio la brevità della striscia informativa aveva indotto Bianca Berlinguer a rifiutare la proposta che le era arrivata per il medesimo progetto nelle settimane precedenti all'annuncio dell'arrivo di Damilano, dopo che già si era sfilata da questo campo anche Lucia Annunziata, la prima a cui si era pensato di affidare il nascente programma di Rai3.+

Damilano volto fisso di Propaganda Live

Marco Damilano era diventato a tutti gli effetti un volto fisso di Propaganda Live, non solo per il suo spiegone abituale di inizio puntata, ma anche per altri interventi nel corso della trasmissione e alcune "trasferte" di Diego Bianchi nei luoghi istituzionali più rappresentativi. Il suo passaggio a Rai3 significherà con ogni probabilità la fine della presenza in tutti i programmi di La7 ai quali partecipava, tra i quali DiMartedì di Giovanni Floris e soprattutto le varie maratone politiche del direttore Enrico Mentana.