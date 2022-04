Marco Damilano su Rai3 da settembre prima di cena, non cambia l’orario di Un Posto al Sole il giornalista avrà una striscia quotidiana di dieci minuti su Rai3 senza incidere sull’orario di Un Posto al Sole, ipotesi che aveva portato addirittura a un’interrogazione parlamentare.

A cura di Andrea Parrella

Da settembre Marco Damilano sarà un volto quotidiano di Rai3. Il giornalista, che in questi anni i telespettatori hanno imparato a riconoscere per le sue partecipazioni a Propaganda Live e alle cosiddette "Maratone" di Enrico Mentana, avrà un programma tutto suo su Rai3, una striscia quotidiana di informazione curata e condotta dal già direttore dell’Espresso, che di recente ha lasciato la guida dello storico settimanale. La trasmissione, che non ha ancora un titolo definitivo, comincerà alle 20.35 e durerà dieci minuti, trasmessa dalla sede Rai di Viale Mazzini. La decisione è stata annunciata attraverso una nota dell’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes e del Direttore dell’Approfondimento Mario Orfeo.

A che ora va in onda il programma di Marco Damilano

Si scioglie così un nodo che da tempo interessava la terza rete. Si parlava da mesi della necessità una striscia informativa quotidiana che potesse riguardare l'orario di cena. In quello spazio di palinsesto Mediaset e La7 rappresentano una concorrenza feroce e l'amministratore delegato Fuortes sembrava aver messo in cima alle priorità questa striscia sin dal momento del suo arrivo. Come spesso accade quando si tratta della Rai, varie fughe di notizie avevano creato scompiglio, non tanto per i nomi che circolavano – prima quello di Lucia Annunziata e poi quello di Bianca Berlinguer – successivamente esclusi. Al centro del dibattito ci era finita la collocazione di Un Posto al Sole, la storica soap di Rai3 in onda da anni alle 20.45, per la quale si era ipotizzato uno spostamento che era costato addirittura un'interrogazione parlamentare.

Un posto al sole intoccabile

L'orario e la durata della striscia quotidiana affidata a Marco Damilano scongiurano tuttavia ogni pericolo di un possibile ricollocamento della soap ambientata a Napoli, che continuerà ad andare in onda nel suo orario classico. I dieci minuti verranno ricavati, probabilmente da uno spostamento dei programmi che precedono la striscia di Damilano, per esempio Ch3 Succ3d3? di Geppi Cucciari o, in alternativa, Via dei Matti numero 0 con Bollani e Cenniche potrebbe tornare il prossimo autunno.