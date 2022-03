Domenico Iannacone in prima serata, da aprile Che ci faccio qui torna su Rai3 Torna ad aprile uno dei programmi Tv più apprezzati delle ultime stagioni, premiato da Rai3 con il passaggio in prima serata.

A cura di Andrea Parrella

Domenico Iannacone torna su Rai3 con il suo Che ci faccio qui. Da aprile 2022 uno dei programmi più acclamati e apprezzati degli ultimi anni tornerà con una nuova serie che vedrà Iannacone andare ad esplorare e raccontare le sue "storie minori", quelle invisibili ad occhio nudo che diventano speciale se osservate attraverso la lente d'ingrandimento del giornalista di Rai3.

Che ci faccio qui torna ad aprile

La novità di questa stagione, come è lo stesso Iannacone ad annunciare sui social, è la definitiva consacrazione del programma che, dopo diverse stagioni trascorse a migrare nel palinsesto di Rai3, passando dall'access alla seconda serata, a partire da quest'anno avrà il suo spazio in prima serata. Non si conosce ancora la data di partenza, così come il giorno di messa in onda e il numero di puntate in totale.

Che ci faccio qui resta un programma di approfondimento che negli anni ha saputo costruire una corposa e partecipativa comunità sui social, dando seguito al progetto precedente con cui Iannacone era divenuto un volto riconoscibile a livello televisivo, I Dieci Comandamenti. Una comunità che si traduce in ascolti importanti che il programma di Domenico Iannacone è sempre riuscito a portare a casa. Non solo qualità, ma anche quantità, insomma.

Leggi anche La conferenza stampa della prima serata di Sanremo 2022

Domenico Iannacone: "Non spingo all'emotività becera"

Un programma televisivo accolto con grande favore per quella capacità di disorientare lo spettatore davanti alla necessità di essere incasellato in una definizione, restare a metà strada tra la sua essenza televisiva e le ambizioni cinematografiche, come Iannacone aveva raccontato a Fanpage in un'intervista: "Io non devo spingere all'emotività becera, io devo spingere alla riflessione. Del mio prodotto mi piace che le persone se ne ricordino. Come nel cinema, noi intuiamo se un film funziona il giorno dopo, quando ci svegliamo e capiamo se ci è rimasto qualcosa dentro".