Tutti contro Giaele De Donà: “Basta, ci hai stufato, parli solo di Antonino Spinalbese” I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno mostrato una certa insofferenza verso l’improbabile triangolo composto da Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sta vivendo un momento complesso. La concorrente ha ammesso di essere gelosa del rapporto che si sta instaurando tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. A quanto pare, però, la sua gelosia è stata criticata aspramente dagli altri concorrenti, che non ne possono più di assistere a triangoli improbabili.

Giaele De Donà e l'insofferenza dei concorrenti del GF Vip

Secondo quanto riporta Biccy.it, tra i concorrenti più critici nei confronti del triangolo composto da Giaele, Antonino e Oriana, ci sarebbe Daniele Dal Moro. Dopo avere precisato di basarsi su ciò che vede nella casa, avrebbe spiegato che la sua percezione è di trovarsi davanti a persone ridicole: "Alla fine non me ne frega niente perché per me sono tutti quanti ridicoli perché delle situazioni così sono ridicole, quindi sono persone ridicole a fare queste cose".

Le critiche di Pamela Prati, Wilma Goich e Nikita Pelizon

Biccy.it riporta anche quelle che sarebbero state le reazioni di altre concorrenti. Pamela Prati avrebbe invitato Giaele De Donà a smetterla di parlare sempre di Antonino Spinalbese e di concentrarsi di più sul racconto della sua storia: “Basta Giaele ti prego. Sono due mesi che sei qui e parli più di questo che della tua vita. Te l’ho detto mille volte. Parli in ogni occasioni di lui e basta". Wilma Goich avrebbe detto senza mezzi termini, di essere stufa di ascoltare sempre gli stessi discorsi: "Ci hai stufati. Non hai parlato della tua vita ed hai parlato sempre di Antonino. Ma che cavolo vuoi da noi? Poi dici che ti votano, ma è chiaro che ti nominano. Perché? Perché tu non sei coerente. Non sei lineare con quella che è la tua vita". Anche Nikita Pelizon avrebbe avuto parole poco lusinghiere per Giaele: “Ci prova con questo nuovo e non considera più il vecchio. Però nel mentre, appena il nuovo mi considera, si incavola e fa la faccia da strega cattiva“. Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip in onda giovedì 10 novembre per scoprire se tra loro ci sarà un confronto.